نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية ومميزات إلغاء هذا النظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار إلغاء نظام الكفيل، زادت المطالب الدولية والداخلية في السعودية حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل هذا النظام على تأييد حرية العمال من قبل أرباب العمل حيث يقوم الكفيل بإساءة استخدام هذا النظام ومنع العمال من حرية الانتقال والسفر داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، وذلك قد يعمل على نفور العديد من الكفاءات والأشخاص ذو الخبرة من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية والقيام بممارسة الأعمال بها وهذا بالطبع قد يؤثر بالسلب على سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية.

قرار إلغاء نظام الكفيل في السعودية

دارت العديد من المناقشات الكثيرة والمختلفة على جميع المستويات الشعبي والرسمي والإعلامي حول قيام المملكة بإلغاء نظام الكفيل، حيث ترى وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعة والجهات المعنية أن الظروف الخاصة بالعمل الحالية في المملكة العربية السعودية والتطورات التي يشهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة تجعل حكومة المملكة تعمل على خلق سوق من العمل المفتوح والحر حتى يتمتع العامل بحرية ممارسة العمل وذلك يؤدي بالكاد إلى جذب الكثير من الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات للعمل في المملكة العربية السعودية وهذا سوف يعود على اقتصاد السعودية بالإيجابية.

مميزات إلغاء نظام الكفالة في السعودية

سادت حالة من التفاؤل والفرح الشديد في قلوب الوافدين في السعودية والذين يهتمون بنظام العمل داخل أو خارج المملكة بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين كل من العمال وأصحاب الأعمال وإلغاء نظام الكفالة في السعودية له العديد من المميزات وهي كالآتي: