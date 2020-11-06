نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب سلفة sulfah من منصة سلفة الإلكترونية وشروط قبول الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب سلفة من منصة سلفة الإلكترونية هو الأكثر بحثًا في المملكة حيث أنها هي أول منصة سعودية تم التصريح لعملها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ويقوم عمل موقع سلفة للتمويل بتقدم تمويل شخصي للمواطنين الراغبين في الحصول على التمويل شخصي من أجل شراء اللوازم، أو تسديد الديون، وذلك باستخدام تقنية مالية تستخدمها المنصة الإلكترونية، وتقدم المنصة تلك المبالغ المالية بعد للراغبين في الاقتراض بعد تأكد المنصة من قدرة الراغبين في التمويل على السداد، ولذلك سنوفر شروط قبول طلب سلفة من خلال موقع سلفة الإلكتروني.

نموذج طلب سلفة

وقالت منصة “سلفة في بيان قامت بإصداره مسبقًا، إنها تهدف إلى سد حاجة السوق التمويلي من ناحية المبالغ الصغيرة التي يحتاجها طالب التمويل للقيام بغرض عاجل أو لسد حاجته من مال بشكل مستعجل، والتي لا تستطيع البنوك وشركات التمويل الكبرى توفيرها بصورة عاجلة، حيث أنها تستلزم فترة زمنية طويلة، وإجراءات عديدة.

وأعلنت “سلفة” أن عملية التمويل لمتقدم بطلب تمويل تستغرق كحد أقصى 15 دقيقة، يمكنه بعدها استلام المبلغ على حسابه البنكي، بشكل إلكتروني كامل، إذا توافر في مقدم الطلب الشروط اللازمة.

شروط الحصول على تمويل سلفة 5000 ريال

يجب أن يكون المتقدم للحصول على تمويل من “سلفة” موظفًا بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

يجب أن يفي راتب المتقدم للحصول على تمويل من “سلفة” بسداد قيمة القرض، وحتى لا يؤثر مبلغ التمويل على وضعه ومركزه المالي، أو يخل بالوفاء باحتياجاته الأساسية.

تقوم منصة “سلفة” بتحصيل مديونيات عملاء المنصة عن طريق قنواتها الخاصة.

طلب تمويل طارئ سريع من سلفة

ويمكن الحصول على تمويل “سلفة” باتباع الخطوات التالية:

سنقوم أولًا بالدخول إلى موقع سلفة الإلكتروني.

ثم بعد ذلك يجب أن يدخل المتقدم للحصول على التمويل بياناته الشخصية.

وبيانات جهة عمله، وحالته المالية للتحقق من ملائمة طلبه لصرف التمويل قبل البدء بإجراءات العمل على طلب التمويل.

ثم يقوم بإرسال طلب الحصول على التمويل.

وعقب تقديم نموذج طلب سلفة في أقل من ربع ساعة من المفترض أن يتم إيداع المبلغ المالي المستحق لك من موقع سلفة الإلكتروني في حسابك البنكي.