نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية وشروطه برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية الذي يخدم الكثير من فئات المملكة لكونه من أضخم مؤسسات السعودية التي تهتم بالأفراد والشركات،حيث يقدم الصندوق العقاري العديد من القروض والتمويل لزيادة الدخل منم خلال أنشاء المشروعات الاستثمارية والاقتصادية، ويتنشر العديد من مكاتب الصندوق العقاري المنتشرة بكافه مدن ومحفظات السعودية ما يقارب اكثر من 40 فرع يخدم المملكة،ويعد الصندوق العقاري هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي يتيح صرف القروض لشراء وحدة سكنية جاهزة أو شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء أو تمويل برهن العقار،كما أن الصندوق مسؤل عن مهمة توزيع الوحدات السكنية التابعة لمشاريع الإسكان في مختلف أرجاء المملكة، كما أن الصندوق يقدم العديد من الخدمات منها خدمات عامة وخدمات وزارة الإسكان وخدمات الموظفين والموردين.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية

الدخول إلى الموقع إلكتروني لصندوق التنمية العقارية. الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية. الضغط على أيقونة خدمات المواطنين. اختيار خدمة اعرف دورك. كتابة رقم الهوية الوطنية. الضغط على بحث. الانتقال فورا إلى المعلومات الخاصة بطلب قرض التمويل.

شروط صندوق التنمية العقارية

وجود صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم وتكون سارية.

يقدم العميل طلب يحتوى على الاسم والعنوان والوظيفة وبيانات الراتب والممتلكات.

تقديم الطلب إلى احد فروع مكاتب صندوق التنمية العقارية.

وجود صورة وضحة من صكوك الممتلكات للمتقدم.

أرفاق جميع الأوراق والصورة الخاصة بالمشروع للحصول على قرض التمويل.

وجود صورة ضوئية من وثيقة موافقة البلدية على إنشاء المشروع.

الجدير بالذكر أن أتاح الصندوق ألعقاري الرقم الموحد 199088 لخدمة العملاء في معرفة رقم طلب التمويل آو أي شي يخص طلب القروض ولذلك متاح لكافة المواطنين بالمملكة للتعامل مباشر مع خدمة العملاء للاستفسار عن جميع ألأسئلة التي تدور قي أذهانهم بشان التمويل وطريفته وشروطه وطريقة التقديم الكترونيا، كمان أن يحق للصندوق العقاري إلغاء أي طلب تمويل نتيجة أخطاء بالبيانات أو عدم أكمال ألأوراق المطلوب للحصول على القرض، حيث يتم التحري بدقة عن البيانات المقدمة من العميل والتأكد من صك الملكية وجميع المستندات لذلك يعد الصندوق العقار من افصل مؤسسات التمويل وتقديم القروض المتنوعة التي تخدم فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة وتعمل على تقديم الخدمات للإنشاء المشاريع الاستثمارية لرفع مستوى الاقتصاد بالسعودية.