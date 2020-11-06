نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية التعريف بالراتب والاستعلام عن الحالة الوظيفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية التعريف بالراتب من الخدمات المتاحة للمعلمين والمعلمات، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلي إتاحة تعليم متميز وتوفير فرصة التعليم لجميع مواطني المملكة في بيئة تعليمية ملائمة​، تمتاز بجودة المخرجات تعليمية، وتشجيع على الإبداع والابتكار، وترتقي بمهارات وقدرات منسوبي التعليم في المملكة، وتنفيذًا لهذه الأهداف عملت وزارة التعليم السعودية على تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، فقدمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم طرفي العملية التعليمية المتعلم والمعلم، ومن هذه الخدمات: برنامج نور، عين لقيادات المستقبل، عين لخدمات المعلم، نتائجي، بوابة المحتوى الرقمي للمناهج، برنامج سفير، منصة الأفكار، ونظام فارس، لهذا سنقدم طريقة الدخول لنظام فارس من أجل الحصول على خدمة تعديل بياناتي في نظام فارس الخدمة الذاتية أو الاستعلام عن سلم رواتب المعلمين في السعودية.

نظام فارس الخدمة الذاتية التعريف بالراتب

تقدم وزارة التعليم السعودية حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المتعلم والمعلم، ومن الخدمات التي يستفيد منها المعلم ومنسوبي وزارة التعليم، نظام فارس وهو نظام للخدمة الذاتية يشتمل على العديد من الخدمات التي تمكن كافة العاملين بقطاع التعليم سواء كان معلم أو إداري من الحصول عليها مباشرة عن طريق الموقع إلكترونيًا.

ومن بين الخدمات التي يتيحها نظام فارس، خدمة الاستعلام عن كشف الرواتب، الاستعلام عن البيانات الأساسية للموظف، الحصول على بيان السجل التاريخي للموظف، الحصول على بيان خارج الدوام، الحصول على بيان الانتدابات، طلب البدلات، طلبات الإجازة، طلبات التقاعد.

نظام فارس تعريف بالراتب

يتيح نظام فارس الاستعلام عن شهادة بالراتب من حساب أي منتسب لوزارة التعليم، ويستلزم للحصول على هذه الخدمة وجود حساب مسجل للمستفيدين على بوابة البرنامج، حتى يتمكن المستعلم من الدخول إلى الخدمة التي يطلبها.

طريقة الدخول لنظام فارس

دخول المستخدم لـ نظام فارس، ثم يختار بوابة خدمة الموظف الذاتية.

يقوم المستخدم بالضغط على تبويب الرواتب والبدلات، ويختار منها خدمة تعريف الراتب، ويجب أن يحدد المستخدم نوع التعريف.

يحدد المستخدم نوع واسم الجهة المرسل إليها، فإذا كان الطلب لنفس المستخدم يختار “إلى من يهمه الأمر”، وإذا كان يحتاجه لتقديمه إلى جهة خارجية، يجب أن يحدد اسم السفارة، ويسمي الجهة وفق قاعدة بيانات نظام فارس.

وتتمثل الخطوة الأخيرة في نظام فارس الخدمة الذاتية التعريف بالراتب في قيام المستخدم بالضغط على تحميل التعريف، والذي يحصل عليه بصيغة ملفات pdf.