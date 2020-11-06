نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة المياة السعودية برقم العداد أو رقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن فاتورة المياة برقم العداد، حيث قامت شركة المياه الوطنية السعودية بتبديل فاتورة المياة الورقية بالفاتورة الالكترونية ويستطيع أي مواطن سعودي الاستعلام عن فاتورة المياة من خلال موقع شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتوفير كل طرق الراحة لهم، ويتم الاستعلام عن الفاتورة برقم العداد الخاص بالعميل، أو من خلال رقم الهوية، وسوف يتم تفعيل خدمة معرفة مبلغ الفاتورة الشهرية منعًا للازدحام وحفاظًا على سلامة المواطنين السعوديين وتوفير الراحة لهم. طريقة الاستعلام عن فاتورة المياة برقم العداد يمكنك الاستعلام عن الفاتورة بالخطوات التالية:- الدخول على الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية السعودية واختيار خدمات الكترونية. الضغط على تسجيل دخول. ادخال رقم العداد أو رقم الحساب في المكان المحدد له. الضغط على مكان خدمة الاستعلام عن الفاتورة. الضغط على عرض الفاتورة وسوف تظهر لك كل البيانات والتفاصيل الخاصة بك. تعرف على طريقة معرفة قيمة الفاتورة طريقة حساب استهلاك فاتورة المياة من الشركة الوطنية السعودية بالخطوات التالية:- قيمة استهلاك 15 متر مكعب فأقل 0.10 ريال سعودي لكل متر، وقيمة استهلاك الصرف الصحي 0.05 ريال سعودي لكل متر، والاستهلاك الكلي 0.15 ريال سعودي.

قيمة استهلاك 16 متر مكعب حتى 30 متر مكعب 1 ريال سعودي، وقيمة المتر الكعب للصرف 0.50 ريال، وإجمالي قيمة الاستهلاك 1.5 ريال.

قيمة استهلاك 31 متر مكعب حتى 45 متر مكعب 3 ريال سعودي، وقيمة استهلاك الصرف الصحي 1.5 ريال سعودي، وقيمة إجمالي الاستهلاك 4.5 ريال سعودي.

قيمة استهلاك 46 متر مكعب حتى 60 متر 4 ريال، وقيمة استهلاك الصرف الصحي 2 ريال، وإجمالي الاستهلاك 6 ريال سعودي.

قيمة استهلاك أكثر من 60 متر مكعب 6 ريال سعودي، وقيمة الصرف الصحي 3 ريال سعودي، وإجمالي الاستهلاك 9 ريال سعودي. طريقة الاعتراض على فاتورة المياة الاعتراض وتقديم الشكوى على الفاتورة من خلال الخطوات التالية:- الدخول على موقع الشركة الوطنية للمياة. الدخول على خدمة تقديم الشكوى. يقوم العميل بإدخال رقم العداد الخاص به. ادخال جميع البيانات الازمة لتقديم الطلب من اجل الاعتماد. يتم تقديم الاعتراض على الفاتورة التي تم الحصول عليها من الشركة. بعد الاطلاع على الشكوى المقدمة يتم الاعلان عن نتجه الشكوى المقدمة. في حالة قبول الشكوى يتم توجيه الطلب إلي لجنة الفحص لمعرفة وجود خطا أم لا.

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