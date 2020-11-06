تقنية القطيف تُعلن بدأ القبول للدبلومات

دوت الخليج – القطيف – ماجد السبع

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة القطيف عن بدء القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي اعتباراً من يوم 7 ربيع الثاني 1442هـ تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1442هـ وذلك للفصل التدريبي الثاني 1442هـ من خلال الموقع الالكتروني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد www.tvtc.gov.sa

واكد عميد الكلية المهندس أحمد بن عثمان الغامدي أهمية صحة المعلومات في بيانات التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر رسائل SMS إلكترونية من موقع المؤسسة على هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في بيانات القبول الإلكتروني، موضحاً أن القبول يشمل التخصصات (الدعم الفني، وإدارة أنظمة الشبكات، والمحاسبة، والإدارة المكتبية) ونوه إلى أن الشروط المطلوبة للتقديم للدبلوم متوفرة على الموقع الإلكتروني.

يذكر أن الكلية افتتحت برنامج البكالوريوس بالفترة المسائية في تخصص الإدارة العامة حيث يبدأ القبول على البوابة الالكترونية اعتبارا من تاريخ 22 ربيع الأول وحتى 2 ربيع الثاني 1442هـ

وأوضح عميد الكلية أن المؤسسة أنشأت برنامج التدريب المسائي لتوفير الفرص التدريبية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين. وأضاف أن تفعيل البرنامج يأتي بهدف إتاحة الفرصة للالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني للراغبين فيها للحصول على درجة الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات المتاحة بالكلية وذلك في إطار سعي المؤسسة لتزويد القوى العاملة في المملكة بالمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل المحلي والاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن، والتوسع في مجالات التدريب بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وجاءت شروط القبول والتسجيل في البرنامج المسائي بنفس شروط القبول بالفترة الصباحية والإعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التخرج ويتم التعامل مع البرنامج أسوة بما هو معمول به في الفترة الصباحية في الكلية، وسيتم تنفيذ البرنامج في الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساءً إلى الساعة العاشرة مساءً كحد أقصى، وسيكون البرنامج متاحاً للمواطنين السعوديين والمقيمين للحصول على التأهيل المناسب لهم وذلك وفق رسوم محددة موجودة على الموقع المؤسسة.