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عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية تتيح الانتقال إلى عمل آخر دون موافقة صاحب العمل،في ضوء مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية أطلقت وزارة التنمية والموارد البشرية عدة ضوابط أهمها إحلال نظام عقد العمل بين العامل وصاحب العمل محل نظام الكفالة الذي يتم تطبيقه منذ أكثر من 72 عام، والذي يضمن للعامل الانتقال إلى وظيفة أخرى ومغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل وسيتم تنفيذ ذلك خلال منتصف شهر مارس 2021، وجاءت هذه المبادرة لرفع كفاءة بيئة العمل و حماية الحقوق المالية للعاملين في القطاعات الخاصة.

مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية لموظفي القطاع الخاص

قامت وزارة القوى العاملة أمس بإطلاق مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية للعاملين في القطاعات الخاصة، والتي تشمل 3 خدمات رئيسية وهي: التنقل الوظيفي، تطوير آليات الدخول والعودة، وكذلك الخروج النهائي للوافدين، وذلك بالسماح للوافدين بالانتقال إلى عمل آخر عند إنتهاء فترة العقد بدون موافقة صاحب العمل، كما تسمح خدمة الخروج والعودة إمكانية السفر خارج المملكة بواسطة إشعار إلكتروني لصاحب العمل، والذي سيساهم بدوره في تقليل الاختلافات في إجراءات التعاقد بين العامل السعودي والعامل الأجنبي وبالتالي زيادة فرص توظيف المواطنين.

مميزات إلغاء نظام الكفيل بالمملكة

يعد قرار إلغاء نظام الكفالة في المملكة من أفضل القرارات التي اتخذتها وزارة التنمية والموارد البشرية على الإطلاق، حيث سيؤدي ذلك إلى تقوية التنافس بين سوق العمل السعودي وأسواق العمل العالمية وبالتالي رفع التصنيف في مؤشرات التنافس الدولية والارتقاء بسياسة العمل وفقاً لما أقرته منظمة العلاقات العمالية الدولية، والحد من الخلافات التي قد تحدث بين أطراف العمل، و المساهمة في تنمية رأس المال البشري.