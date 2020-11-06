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عمر شويل - جدة تعرف على المهن التي لا تشملها مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية، أطلقت وزارة التنمية والموارد البشرية مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية التي تتيح للوافدين ترك محل العمل بعد انقضاء فترة العقد بدون موافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى إمكانية الخروج والعودة من البلاد بعد إشعار صاحب العمل بشكل إلكتروني، ولكن هذه المبادرة لا تنطبق على بعض المهن الأخرى مثل: السائقين، والحراس الخاصة، والعمالة المنزلية والرعاة، و الفلاحين، وكانت الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو بناء سوق عمل جذاب بتطوير بيئة العمل وتنمية الكفاءات البشرية.

مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية بالمملكة

ترددت العديد من الأنباء حول توجه المملكة لإلغاء نظام الكفالة والذي من المقرر تطبيقه في مارس 2021 وذلك في ضوء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية التي تهدف إلى خلق سوء عمل جذاب وتنمية الكفاءة البشرية في ضوء تنمية بيئة العمل، وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تشمل ثلاث خدمات أساسية، وهم: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، بالإضافة إلى خدمات خاصة بالوافدين بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، وذلك استكمالا لجهود الدولة في الارتقاء ببيئة العمل، وحماية أجور العاملين ورفع درجة الوعي بالثقافة العمالية.

خدمة الخروج النهائي للوافدين

خدمة الخروج النهائي للوافدين من ضمن فاعليات مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية التي تمكن الوافد من مغادرة البلاد نهائياً بدون انتظار موافقة صاحب العمل، بل يكتفي إشعار صاحب العمل إلكترونياً، وكذلك مغادرة المملكة مع تحمل العامل ما يتبع فسخ العقد، وذكرت وزارة التنمية والموارد البشرية أن هذه الخدمات ستتاح عبر منصة أبشر الإلكترونية ومنصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.