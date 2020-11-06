نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك الراجحي المجاني للجوال للشكاوى والاستفسارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد عملاء alrajhibank يومًا بعد يومٍ في جميع مناطق ومدن السعودية، فيما يحتاج الكثير منهم إلى معرفة رقم بنك الراجحي المجاني للجوال من أجل التواصل مع خدمة العملاء من أي مكان في المملكة العربية السعودية، لتقديم شكاوى أو الاستفسار عن أي أسئلة تشغلهم، وكذلك التعرف إلى الخدمات التي يُقدمها للعملاء، ومعرفة تفاصيل القروض وشروطها وكيفية التقديم عليها، بينما يحتاج البعض إلى فتح حساب والحصول على البطاقة الخاصة بالشراء الأونلاين.

ويُعد هذا المصرف هو من أكبر وأشهر المصارف في المملكة، وقد جرى تأسيسه قبل نحو 60 عامًا، على أيدي أبناء عبد العزيز الراجحي، ويعتمد البنك في التعاملات المصرفية والمالية، أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، في جميع فروعه التي تخطت حاجز 500 فرع في جميع مناطق المملكة، وفي عام 1988، تحول المصرف إلى شركة مساهمة سعودية، فيما اتخذ البك شعارًا له بأنه يعمل على شغف وراحة العملاء في كل مكان، من خلال توفير الخدمات عبر شبكة الإنترنت، تيسيرًا عليهم من مراجعة فروع البنك وإهدار الوقت والجهد.

رقم بنك الراجحي المجاني للجوال

وننشر من خلال موقعنا، رقم بنك الراجحي المجاني للجوال 1442، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في التواصل مع خدمة عملاء المصرف، لإنجاز الخدمات أو فتح حساب جديد، أو الاستفسار عن أمر ما، وذلك على النحو الآتي:

الرقم المجاني هو (8001248880).

أما رقم الهاتف المصرفي الموحد فهو (920003344(966+).

ثم الرقم المجاني للعملاء الجدد وهو (8001241222).

ويُمكن تقديم شكاوى بالتواصل مع خدمة العملاء على رقم (8001444455).

كما يمكن للعملاء المتميزين المتواجدين خارج المملكة التوصل عبر رقم (0096692004455).

كيفية التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي

وأتاح المصرف خدمة الهاتف المصرف التي توفر العديد من الخدمات، منها الاستعلام عن الحساب، أو التحدث إلى خدمة العملاء في أي وقت، وتقديم الشكاوى والاستفسارات، ودفع الفواتير الشهرية، وغيرخا من الخدمات، فيما يمكن التسجيل في هذه الخدمة باتباع الخطوات الآتية: