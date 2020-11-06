نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا والتحقق منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا حيث أصدرت وزارة العدل في المملكة احد الخدمات الجديد التي تخدم شريحة كبيرة في السعودية وتكون هذه الخدمة مجانية للجميع،ويتم تحديث الصكوك من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب لتوفير الوقت والجهد المبذول،كما ان تحديث الصكوك القديمة الكترونيا سهل على الجميع معرفة الحقوق وتوثيقها ببساطة لتسهيل حركة البيع والشراء للعقارات والتخفيف الضغط على المكاتب ولمعرفة بيانات الصك في وقت قياسي وبسهولة ،ويعد الصك رسالة موثقا من المشتري إلى التاجر من البنك ويوجد ثلاثة اشكال من الصكوك صك مدفوع القيمة وصك سياحي وصك كأداء نقدي لحساب حالي، ويختلف نموذج وشكل كل صح لكن قي الأغلب البيانات موحدة بشكل كبير.

طريقة تحديث الصكوك العقارية

الدخول إلى الموقع الرسمي ناجز الإلكتروني. تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على تحديث الصك العقاري. وجود صورة أمامية وخلفية للصك العقاري. التأكد من كتابة البينات بدقة . الضغط على إرسال الطلب. يمكن طباعة التحديث الذي تم.

التحقق من الصك العقاري

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة العدل.

الضغط على خدمات إلكترونية.

الضغط على خدمة كتاباب العدل.

الضغط على خانة التحقق من الصك العقاري.

كتابة البيانات بدقة.

ظهور جميع المعلومات الخاصة بالصك العقاري.

طلبات الإفراغ العقاري

أصدرت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري عبر الموثقين تتمثل في توفير بيانات الصك العقاري وهويات البائع والمشتري، وتوفير بيانات الوكالة في حال كان أحدهما وكيلاً وأصل مبلغ قيمة العقار إن كان شيكا موثق فيحضر أصل الشيك، أو أصل الحوالة مختومة من البنك إن كان المبلغ عن طريق الحوالة.

كما أن وفرت خدمة الموثق على المستفيدين الراغبين في الإفراغ العقاري الوقت والجهد عبر خطوات بسيطة وميسرة تغني عن زيارة كتابات العدل، حيث يمكن القيام بها من أي مكان وفي أي وقت، بأعلى درجات الأمان والموثوقة وقد بلغت عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا، 2060 من الرجال، و120 من النساء.

والجدير بالذكر أن هذه الخدمة عملت على حل كثير من مشاكل الصك العقاري التي كانت تواجه البعض في معرفه صكوكهم العقارية وحقوقهم الكترونيا مما ساعد على تخفيف العب على كتابات العدل والضغط على المكاتب لمعرفة الصك العقاري الخاص به والتحقق منة.