نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يطلق منصة قادة المستقبل خلال أسبوعين ويوضح أهدافها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏وزير التعليم يطلق منصة ‏قادة ‏المستقبل ‏خلال ‏أسبوعين ‏ويوضح ‏أهدافها، ‏وزير التعليم حمد بن محمد الشيخ علي بشكل رسمي عن إطلاق من الساعة جديدة تعرف باسم قادة المستقبل وسوف يتم إطلاقها خلال أسبوعين حيث يتم استقبال طلبات الترشح الخاصة بمراكز القياس القيادة وذلك في جميع المدارس وإدارة التعليم والملحق الثقافية بالوزارة، حيث تهتم الوزارة في الوقت الحالي إلى استثمار المال بشكل أفضل وتوفير فرص عمل للمؤهلين بجانب تجهيز صف آخر من القيادات التعليمية للنهوض بالتعليم بالمملكة السعودية حيث تعمل على تعزيز وتقوية التعليم حتى تصل إلى موقع ريادي حول العالم المتقدمة.

‏وزير التعليم إطلاق منصة قادة المستقبل

‏وأكد وزير التعليم أنه يتم تطوير التعليم في الفترة القادمة لصناعة مستقبل أفضل وأكد على أهمية دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المرحلة التعليمية ‏وذلك عن طريق قنوات عين التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية لاستكمال فترة التعليم عن بعد، وأكد أن الوزارة في الوقت الحالي تهتم بالتدريب شاغلي الوظائف التعليمية حتى يتمكنوا من أداء العمل بأفضل كفاءة بجانب استخدام أدوات القياس والتقويم عن بعد.

وزير التعليم يطلق منصة قادة المستقبل

‏وأكد أن قياس والفقد التعليمي من أهم المراحل الهامة التي تزيد من نواتج فترة التعليم بجانب الاختبارات المعينة، وأكد على أهمية مكاتب التعليم والإشراف التربوي في هذه العمليات ومتابعتها بشكل دائم وعمل العديد من الزيارات الميدانية وفقا للخطوات التي تم تحديدها في فترة التعليم.