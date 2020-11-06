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عمر شويل - جدة ‏خطوات معرفة قيمة دعم حساب المواطن بالمملكة السعودية، ‏حساب المواطن قام بالتأكيد أنه سوف يتم العمل على دعم المستفيد الرئيسي وهو رب الأسرة ليتم صرف الدعم المستحق وفقا لكافة معايير الاستحقاق الخاصة بدعم حساب المواطن وذلك يتوقف على حسب دخل الأسرة وعدد أعمارهم، حيث أوضح برنامج حساب المواطن أن هذا الأمر جاء ردا على استفسار أحد المستفيدين من البرنامج على موقع تويتر على الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج يريد معرفة قيمة الاستحقاق وبالتالي أوضح البرنامج أنه يمكنه استخدام حاسبة الدعم التقديم.

‏برنامج حساب المواطن 1442

‏قد أعلن قبل ذلك برنامج حساب المواطن أنه تم إيقاف استقبال الطلبات الخاصة بالأشخاص الذين يريدون الحصول على الدعم المقدم للأشخاص المستحقين من برنامج حساب المواطن، وذلك بعد انتهاء الدورة الثامنة والعشرين في شهر أكتوبر الماضي ويتم العمل في الوقت الحالي على مراجعة جميع الطلبات المقدمة والاستحقاق من الأهلية والشروط المحددة من قبل برنامج حساب المواطن.

‏ضوابط حساب المواطن

‏قد أعلن قبل ذلك برنامج حساب المواطن عن كافة الضوابط الجديدة الخاصة ببرنامج حساب المواطن الخاصة بالأفراد المستقلين، وأكدت أنه ينبغي على الجميع تجهيز كافة الأوراق التي تثبت استقلالية المسكن ورفع الأوراق المطلوبة كالآتي:

‏ينبغي تجهيز أو رفع أوراق تثبيت السكن في المعاهد أو الكليات العسكرية أو الجامعية لكي يتمكن من الاستفادة من الدعم بشكل شهرين ويقوم بتجهيز صق ملكية السكن او إيجار موحد لضمان استمرار للإستفادة من الدعم.