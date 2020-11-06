نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة الاستعلام عن موظف وافد بواسطة رقم الاقامة من مكتب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية تكاد تصل نسبتهم إلى الآلاف من الأشخاص الوافدين، من أكثر من دولة مجاورة أخرى، وذلك بقصد العمل في بعض المهن المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا يبحث الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن موظف وافد بالمملكة، ولهذا سوف نقوم من خلال هذا المقال التالي بعرض كيفية الاستعلام عن موظف وافد بأكثر من طريقة.

كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة:

يمكن الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة من خلال التواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر السعودية.

ويتم تسجيل الدخول على الموقع وتسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالوافد.

وبعد ذلك يتم الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

ومنها إلى خانة الاستعلامات الإلكترونية.

وبعد ذلك قم بالضغط على خانة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة.

ويتم تسجيل رقم الإقامة الخاص أو رقم الحدود أو رقم الجواز أو رقم الهوية الوطنية، ورمز التحقق المرئي في الخانات المحددة لذلك.

وبعد ذلك قم بالضغط على خانة البحث.

ومنها إلى جميع المعلومات التي تود الاستعلام عنها بخصوص موظف وافد بالمملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن موظف هارب:

من خلال موقع وزاره العمل بالمملكة العربية السعودية يمكن أن يتم الاستعلام بإتباع الخطوات التالية:

كما يمكن الاستعلام ايضا عن موظف هارب وافد إلى المملكة العربية السعودية، من خلال اتباع نفس الخطوات ولكن مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بهذا الموظف الهارب، والقيام بباقي الخطوات، لحين الإنتهاء من الخطوات واحدة تلو الأخرى.

وبعد ذلك سوف يتم الإطلاع على كل ما يتعلق بموظف هارب داخل المملكة العربية السعودية.

وبهذا نكون انتهينا من تقديم كل ما هو جديد ويخص الاستعلام عن موظف وافد بالمملكة العربية السعودية برقم الإقامة أو برقم الهوية الوطنية أو برقم الحدود أو رقم الجواز، وكذلك الاستعلام عن كل المعلومات الخاصة بموظف هارب وافد إلى المملكة العربية السعودية لعام 1442، ونرجو أن تكون تمت الإفادة من هذا المقال.