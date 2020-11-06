نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في المملكه في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في المملكة من أهم الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في السعودية، فإذا كنت من أحد الأشخاص الذين يفضلوا قيادة السيارات فيتوجب عليك الالتزام بكافة قواعد وآداب المرور السعودي، ومن أهمها الالتزام بتجديد رخصة قيادة السيارات بالموعد المقرر لها حتى لا تتعرض في أي وقت لدفع غرامة مالية، حيث أن وزارة الداخلية قامت بوضع العديد من الغرامات المالية لكافة المخالفات المرورية وتعد قيادة السيارة برخصة منتهية من ضمن تلك المخلفات التي تم تحديد لها غرامة.

غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في المملكة

يجب على كل شخص يقود سيارة أن يقوم بدفع غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة تبعاً للقوانين واللوائح الموضوعة بالمملكة، ويتم ذلك بعد مرور 60 يوم عن تاريخ انتهاء الرخصة الخاصة به والتي حصل عليه سابقاُ، حيث يتم احتساب الغرام عن كل عام بمبلغ يقدر بحوالي 100 ريال سعودي في حال تأخر المواطن عن تجديد الرخصة، وقد سمح القانون للمواطنين التخلف 3 سنوات يستطيع تجديد الرخصة عبر دفع الغرافة المحدد، ولكن بعد مرور 3 سنوات ولن يقم بالتجديد فسوق تسقط الرخصة ويكون مضطر اتباع القوانين الموضوعة لإصدار رخصة قيادة جديدة.

العقوبة القانونية لتأخير تجديد رخصة القيادة

تبعاً لقانون المرور في السعودية لا يوجد أي عقوبات قانونية معينة تخص المواطنين الذين يقوموا بقيادة السيارات برخصة منتهية ولم يقوموا بتجديدها، ولكن يطبق عليهم الغرامة في حال تم التقدم بطلب لتجديد الرخصة المنتهية تبعاً لقوانين المرور السائدة بالمملكة، كما تمنح الدولة الحق بالتقدم بطلب لمؤسسة الفصل بالمخالفات المرورية لإزالتها إذا كانت انتهت رخصة القيادة.