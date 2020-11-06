نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 12 مينى في السعودية iPHone 12 Mini وأهم مواصفاته ومميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 مينى في السعودية، هو هاتف جديد تم إطلاقه من قبل شركة آبل وأسعار ومواصفات الهاتف هو أمر يهم جميع المهتمين بتغيير الجوالات الخاصة بهم وجميع المتابعين لأخبار شركة آبل Apple العالمية، حيث قد قامت شركة آبل في أواخر شهر أكتوبر الماضي بإطلاق سلسة من هواتف” iphone 12 “وهي ايفون 12 و ايفون 12 برو ، كما أعلنت الشركة أنها ستقوم بإطلاق ” ايفون 12 مينى و ايفون 12g ” اليوم الجمعة iPHone 12 Mini الموافق 6 من نوفمبر 2020 ميلادية، وقد أكدت الشركة أن جميع أنواع الايفون 12 تشترك جميعها في نوع الشاشة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G. ايفون 12 مينى في السعودية وأهم مواصفاته من أهم مواصفات الهاتف انه أصغر أنواع الهواتف حيث يصل حجم الشاشة إلي 5.4 بوصة، ذات شاشة صغيرة يمكنك من خلالها التحكم في الهاتف بيد واحدة، شاشة الهاتف مقاومة للخربشة و الخدش والتصادم .

الهاتف خفيف يصل وزنه إلي 135 جرام، ويتكون من واجهه زجاج جوريلا جلاس، مع إطار من الألومنيوم ليعطي الهاتف مظهر أنيق ، كما يوجد به 2 كاميرا مع شعار شركة آبل.

يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل، وبه معالج رسومي من آبل رباعي النواة بذاكرة تخزين داخلي 64- 128-256 جيجا بايت ،ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G .

يوجد في ظهر الهاتف 2 كاميرا الأولي 12 ميجا بكسل بحجم عدسة واسعة F1.6، والكاميرا الثانية فائقة الاتساع 12 ميجا بكسل بحجم عدسة F2.4 مع فلاش رباعي، الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل مع مستشعر ثلاثي الأبعاد SL3D .

يحتوي الهاتف علي بطارية بلت إن غير قابلة للإزالة بتقنية شحن 20 واط ويمكن شحن الهاتف بالكامل في اقل من ساعة واحدة فقط.

صوت الهاتف مجسم ومرتفع.

يحتوى الهاتف علي مايك يعزل الضوضاء أثناء التحدث أو التصوير. ايفون 12 مينى في السعودية وأهم مميزاته يتميز بشاشة فائقة الجودة.

الهاتف ذات تصميم أنيق ووزن خفيف مناسب لليد.

تصميم الهاتف بتقنية السيراميك لحماية الهاتف من الصدمات.

مقاوم للماء وعلي عمق .

ألوان مناسبة للجميع.

دعم لشبكات 5G . عيوب هاتف iPHone 12 Mini عدم وجود بصمة إصبع.

عدم وجود معدل تحديث 90 هرتز.

رغم تحديد سعة البطارية إلا انه من المتوقع لن تكون كبيرة الحجم.

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