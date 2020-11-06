تفعيل حساب أبشر 1442 بالخطوات وطريقة التسجيل في خدمات منصة أبشر

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عمر شويل - جدة تفعيل حساب أبشر 1442 بالخطوات التفصيلية عبر ثلاث طرق مختلفة وبسيطة، وطريقة التسجيل في خدمات بوابة أبشر هو محور حديثنا اليوم أعزائي قراء موقع ثقفني، وسوف نشرح بالخطوات طريقة التسجيل في منصة أبشر للخدمات الحكومية، وكيفية تفعيل حساب أبشر عبر ثلاثة طرق مختلفة هي موظفي مكاب التفعيل، أجهزة الخدمة الذاتية، والبنوك المحلية، حيث تتيح بوابة أبشر الإلكترونية للمستخدمين إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والاستعلامية الكثيرة الموجودة على المنصة، ومنها خدمات الأحوال المدنية، خدمات التوظيف، خدمات المرور، بالاضافة إلى خدمات المديرية العامة للجوازات.

طريقة التسجيل والتفعيل في خدمات بوابة أبشر

لتسجيل حساب جديد في خدمات منصة أبشر يرجي اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى موقع بوابة أبشر ثم يقوم بالضغط على أيقونة مستخدم جديد من على يسار الشاشة.

يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال المعلومات والبيانات الأساسية والتي تتضمن رقم بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، عنوان البريد الإلكتروني، الاسم باللغة الانجليزية، رقم الهاتف الجوال، كلمة المرور.

يقوم المستخدم بعد ذلك باختيار اللغة المفضلة لديه، ثم يقر بالموافقة على شروط التسجيل ويقوم بالضغط على أيقونة التالي.

سوف تصل للمستخدم على جواله رسالة تحوي رمز التفعيل، يتم إدخال الرمز لتفعيل الحساب واستكمال عملية تسجيل الدخول.

تفعيل حساب أبشر

يتم تفعيل حساب أبشر عن طريق ثلاثة طرق مختلفة هي:

موظفي مكاتب التفعيل. البنوك المحلية. أجهزة الخدمة الذاتية.

أولاً التفعيل عن طريق موظفي مكاتب التفعيل

لتفعيل حساب أبشر عبر موظفي مكاتب التفعيل يرجى اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على بوابة أبشر، ثم يقوم بالضغط على أيقونة مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل الشاشة.

يقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على خيار موظفو مكاتب التفعيل، ثم الضغط على قائمة مواقع مكاتب موظفي الجوازات أو الأحوال.

يقوم المستخدم في الخطوة التالية باختيار المنطقة التي يرغب في إتمام عملية التفعيل فيها.

سيعرض النظام جدول يحوي مواقع مكاتب موظفي التفعيل بمختلف المدن والمناطق.

ثانياً التفعيل عن طريق البنوك

يمكن تفعيل حساب أبشر عن طريق البنوك المحلية، حيث يمكن تفعيل الحساب عن طريق بنك الإنماء عبر إنترنت الإنماء وتطبيق الإنماء، ويمكن التفعيل عن طريق البنك السعودي الفرنسي عبر حساب فرنسي بلس، وعن طريق بنك الرياض عبر أونلاين الرياض وموبايل الرياض وهاتف الرياض، وعن طريق بنك البلاد عبر أجهزة الصراف الآلي أو عبر البلاد نت، وعن طريق مصرف الراجحي عبر مباشر الراجحي والهاتف المصرفي وصراف الراجحي الآلي.

كما يمكن تفعيل الحساب عن طريق بنك الجزيرة عبر الجزيرة أون لاين وتطبيق الجزيرة سمارت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف، وعن طريق البنك الأهلي عبر الأهلي موبايل والأهلي أون لاين والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف، وعن طريق البنك السعودي للاستثمار عبر خدمات فلكس تاتش وفلكس كليك وفلكس كول، وعن طريق بنك سامبا عبر سامبا أون لاين، كما يمكن تفعيل حساب أبشر عن طريق بنك ساب عبر ساب نت وساب موبايل، وعن طريق البنك الأول عبر الموقع الإلكتروني للبنك، وعن طريق البنك العربي عبر تطبيق العربي وصراف العربي وخدمة العربي نت.

ثالثا التفعيل عبر أجهزة الخدمة الذاتية

لتفعيل حساب أبشر عبر عبر أجهزة الخدمة الذاتية يرجى اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على بوابة أبشر، ثم يقوم بالضغط على أيقونة مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل الشاشة.

يقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على خيار أجهزة الخدمة الذاتية.

يقوم المستخدم في الخطوة التالية باختيار المنطقة التي يرغب في إتمام عملية التفعيل فيها.

سيعرض النظام جدول يحوي مواقع أجهزة الخدمة الذاتية بمختلف المدن والمناطق.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا حول كيفية التسجيل في بوابة أبشر الإلكترونية، وطريقة تفعيل حساب أبشر عبر موظفي مكاتب التفعيل، وأيضا عن طريق البنوك المحلية المتواجدة بالمملكة، وكذلك التفعيل باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية التابعة لنظام أبشر.