نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر وحساب قيمة السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث يومياً حول فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها للشهر الحالي، حيث من المتوقع أن تزداد قيمة الكهرباء في الأيام القادمة كما تداولتها بعض المواقع، ولكن ننصح بعدم اتباع أي من الإشاعات ما دام الخبر ليس مؤكد بعد من قبل الشركة السعودية للكهرباء، حيث يمكن متابعة كافة الأخبار التي تتعلق بالكهرباء من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني للشركة، ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلاله.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر:

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر لهذا العام 2020، من خلال الدخول على رابط الصفحة ثم إدخال رقم الحساب أو رقم العداد أو رقم الهوية، والتأكد من كتابة رمز التحقق بشكل صحيح، ومن الجدير بالذكر أنه في حالة امتناع المستهلك عن السداد يتم فصل الخدمة عنه.

خطوات التسجيل في خدمة حسابي للفواتير:

الدخول على الموقع الرئيسي الشركة السعودية للكهرباء اختيار خدمة الاشتراك في حسابي تسجيل كافة البيانات المشترك تعريف الحساب من خلال الضغط على عرف الآن اختيار نوع العلاقة “مالك أو مستأجر” تحديد عنوان العداد إضافة الحساب ومراجعة العنوان ورقم العداد اكتمال عملية تعريف الحساب وإتمام عملية التسجيل

الفاتورة الثابتة:

نظراً أن الشركة السعودية للكهرباء واجهت عدداً من الاستفسارات حول أن الفاتورة عالية ولا يمكن الدفع، وفي حالة الامتناع عن الدفع سيتم حرمانهم من الكهرباء، فبدأت الشركة السعودية للكهرباء في التفكير في عدد من الحلول وكان أفضلهم توفير خدمة الفاتورة الثابتة، حيث تعد الفاتورة الثابتة من أفضل الخدمات التي سعت المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها حيث تساهم نوعاً ما في تحقيق رؤية المملكة في 2030، كما تهدف إلى تقليص حجم المبالغ وتحديد قيمة الاستهلاك للمواطن السعودي، حيث تقوم بتحديد مبلغ ثابت يقوم المستهلك دفعه كل شهر على مدار 12 شهر أي على مدار السنة كلها، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا خطوات التسجيل في الفاتورة الثابتة.

خطوات التسجيل في الفاتورة الثابتة: