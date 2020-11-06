حرس الحدود يخلي بحاراً هندياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

دوت الخليج – واس أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار – هندي الجنسية – في العقد الرابع من عمره – إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة و إخلاء المريض اليوم، و نقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً الى أن حالته الصحية مستقرة.

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