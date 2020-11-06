نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات المتقاعدين 1442 هذا الشهر للمدنيين والعسكريين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاشات المتقاعدين 1442 ، نتابعها معكم باستمرار لتغطية كل ما يخص مواعيد صرف رواتب التقاعد سواء الخاصة بالمدنيين أو العسكرين على حد سواء بالمملكة العربية السعودية وفي أغلب الأوقات تكون مواعيد صرف الرواتب التقاعدية في نهاية كل شهر هجري وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير كافة البيانات والمعلومات عن مواعيد الصرف التي تختلف من شهر إلى آخر ليست محددة بتاريخ معين مثل رواتب الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة الموجودة بالمملكة أو الرواتب التي تصدرها المملكة من خلال برنامج حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي لمحدودي الدخل والأسر السعودية المختلفة، لذا دائما ما يبحث الكثيرون عن آخر موعد تم تحديده لصرف الرواتب التقاعدية والتي يعتمد عليها فئة كبيرة من المواطنين من أجل ضمان حياة كريمه.

موعد صرف معاشات المتقاعدين 1442

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتحديد المواعيد كما ذكرنا من خلال صفحتها الرسمية دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المؤسسة، أيضا من خلال موقعها الإلكتروني تقوم بتوفير الكثير من المعلومات والخدمات التي يحتجها ويتساءل عنها الكثيرون ممن خرجوا على التقاعد الآن فهي تتيح العديد من أنظمة التقاعد المختلفة وتقدم تعريف مستوف عن التقاعد أيضا قيمة المعاش التقاعدي من خلال عدة أسئلة تقوم بتحديده لك، وبالنسبة للموظفين الذي اقتربوا على سن التقاعد تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير فرصة من أجل التخطيط المبكر لمرحلة التقاعد للاستفادة من التقاعد بقدر الإمكان مع تغيير الكثير من المفاهيم النمطية القديمة الخاصة بالتقاعد.

تم صرف المعاش التقاعدي الخاص بشهر صفر في الثامن من ربيع أول 1442 الموافق 25 أكتوبر الماضي، بالنسبة للمعاش التقاعدي الخاص بشهر ربيع أول فبحسب الجدول التابع للمؤسسة الخاص بمواعيد صرف المعاشات للعام 1442 فمن المفترض أن يتم صرف راتب هذا الشهر في الخامس والعشرون من نوفمبر 2020 الموافق الأربعاء العاشر من ربيع ثاني 1442 ولا توجد أي مؤشرات تفيد بأنه سيتم تغيير مواعيد صرف رواتب التقاعد الفترة الحالية سواء للمدنيين أو للعسكريين، وسنقوم من خلال موقعنا ثقفني بتأكيد موعد الصرف الأيام القليلة القادمة والرد على أي استفسارات من خلال ذلك المقال.