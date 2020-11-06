نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد الاقامة للمقيمين و أسعارها والشروط الواجب توافرها في المقال التالي
عمر شويل - جدة تجديد الاقامة للمقيمين و أسعارها، يهتم الكثير من المقيمين في المملكة السعودية لمعرفة موعد تجديد الإقامة وأسعارها، حيث تقوم الحكومة السعودية من الحين إلى الآخر بإضافة العديد من الشروط الجديدة وتعديل بعض الأسعار الخاصة بتجديد الإقامة للمقيمين، وسوف نستعرض لكم اليوم كل ما تحتاجون للتعرف عنه لتجديد الاقامة للمقيمين وأسعارها.
إجراءات تجديد الاقامة للمقيمين
ومن أبرز القرارات التي قامت باتخاذها الحكومة السعودية هي تجديد الإقامة لكافة المقيمين بالسعودية وإجراء كشف طبي لبعض من الجنسيات التي توجد ضمن شروط تجديد الإقامة، وأشارت الجوازات أن لا يمكن أن يتم تجديد الإقامة لأكثر من 100 عامل تبعاً لقانون العمل الذي قام بفرض عقوبات وغرامات على الأشخاص الذين لا يحملون هوية خاصة للإقامة، أو لكل من يتهاون بتجديد الإقامة وهذا من أجل الحفاظ على الأمن العام بالمملكة، ومن إجراءات تجديد الإقامة التالي:
- كتابة المعلومات الأصلية الخاصة بالمقيم باستمارة طلب التجديد، بحيث أن تكون البيانات تابعة لما تم كتابته بجواز السفر، ويجب أن تختم من جهة حكومية.
- إحضار صورتين شخصية جديد للمقيم بالمملكة.
- إحضار أصل جواز السفر ولابد من أن يكون ساري المفعول مع وجود صورة له.
- دفع مبلغ مالي حوالي 500 ريال سعودي رسم إقامة للجهة الحكومية، كما يتم دفع مبلغ 500 ريال أخرة عن كل عام خاص بالعمالة المنزلية.
- يجب أن يتم دفع رسوم رخصة العمل الجديد.
- يجب من أن يقوم المتقدم بالطلب بحضور تقرير طبي من أحد الهيئات الحكومية المعتمدة.
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