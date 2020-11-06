مجلس الوزراء السعودي.. صرف تعويض 500 ألف ريال لذوي المتوفي بفيروس كورونا

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عمر شويل - جدة وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية علي صرف تعويضات لذوي المتوفي بفيروس كورونا داخل المملكة، وقد حدد مجلس الوزراء تعويضات مالية كبيرة تصل الي مبلغ 500 ألف ريال سعودي، علي أن يتم صرف قيمة التعويض النقدي لجميع أسر جميع الأفراد الذين توفوا بفيروس كورونا المستجد سواء كانوا يعملون بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة، علي أن يتم الصرف للأفراد الذين يعملون بالقطاع الصحي سواء كان الفرد مدنياً أو عسكرياً، وفيما يلي تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن تعويضات فيروس كورونا.
قرارات مجلس الوزراء بشأن تعويضات كورونا المالية
أصدر مجلس الوزراء اليوم عدة قرارات بشأن صرف تعويضات مالية لذوي المتوفي من فيروس كورونا سواء كان الشخص المتوفي من الأفراد السعوديين أو الأفراد غير السعوديين، وتنص القرارات علي التالي:
- يتم صرف تعويضات لمتوفي كورونا بداية من التاريخ الخاص بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، علي أن يتم صرف مبلغ 500 ألف ريال سعودي لا غير لجميع الأفراد الوافدين والمواطنين الحاملين للجنسية السعودية، وكذلك العامل بالقطاع الصحي سواء قطاعاً حكومياً أو خاصاً.
- يتم صرف التعويض المالي للأفراد المدنين وكذلك للأفراد العسكريين الذين توفوا نتيجة فيروس كورونا أيضاً سواء كان مواطن سعودي أو وافد داخل المملكة العربية السعودية.
- العمل علي تشكيل لجنة خاصة في المجلس الصحي السعودي علي أن يضم هذا المجلس عضويات مختلفة ممثلة من جهة المجلس، بالاضافة الي عضويات من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية أيضاً، علي أن يقوموا جميعاً بتنفيذ أول قرار تم إصداره.
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