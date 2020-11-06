نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي.. صرف تعويض 500 ألف ريال لذوي المتوفي بفيروس كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية علي صرف تعويضات لذوي المتوفي بفيروس كورونا داخل المملكة، وقد حدد مجلس الوزراء تعويضات مالية كبيرة تصل الي مبلغ 500 ألف ريال سعودي، علي أن يتم صرف قيمة التعويض النقدي لجميع أسر جميع الأفراد الذين توفوا بفيروس كورونا المستجد سواء كانوا يعملون بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة، علي أن يتم الصرف للأفراد الذين يعملون بالقطاع الصحي سواء كان الفرد مدنياً أو عسكرياً، وفيما يلي تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن تعويضات فيروس كورونا.

قرارات مجلس الوزراء بشأن تعويضات كورونا المالية

أصدر مجلس الوزراء اليوم عدة قرارات بشأن صرف تعويضات مالية لذوي المتوفي من فيروس كورونا سواء كان الشخص المتوفي من الأفراد السعوديين أو الأفراد غير السعوديين، وتنص القرارات علي التالي: