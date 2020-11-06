نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الفئات المستثناة من الرسوم المرافقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الفئات المستثناة من الرسوم المرافقين يحتاج من المواطنين اتباع عدة خطوات، وقد وضحت المملكة السعودية بالاشتراك مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية والمديرية العامة للجوازات، تعديل برسوم المرافقين بهدف تحقيق التوازن المالي والتي تسعى المملكة لتطبيقه حتي يسهل على المواطنين المغتربين والمقيمين عدم التزاحم بمكاتب الجوازات للاستعلام عن الرسوم الخاصة بالمرافقين ولكن هناك فئات مستثناه من دفع الرسوم وسوف نتعرف عنها من خلال هذا الموضوع.

الفئات المستثناة من الرسوم المرافقين

أعلنت مصلحة الجوازات بالمملكة السعودية أن هناك فئات محددة تم استثناؤها من رسوم مرافقين والتي تشمل الآتي:

أولاد المواطنات السعوديات.

الأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة بالمملكة.

العمالة المنزلية.

الطلاب الذين لا تزيد فترة دراستهم عن أربعة سنوات.

أرملة الرجل السعودي والذي يكون لديها منه أطفال.

المرأة المطلقة من مواطن سعودي ولديها أطفال.

العاملين بشركة يتراوح عدد عمالها ما بين 4 إلى 9 عمال.

الاستعلام عن رسوم المرافقين

يستطيع المرافقين الآن الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر استخدام رقم الاقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي لا تحتاج منك سوى الآتي: