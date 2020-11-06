نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفالة رسميًا في المملكة العربية السعودية في مارس المقبل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألغاء نظام الكفالة بين صاحب العمل والعامل، قرارًا أعلنه ناصر الهزاني المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية عبر حسابه على تويتر مشيرًا حول ماتم تداوله مؤخراً من تغييرات حول العلاقة التعاقدية العمالية « مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية » تتضمن تطوير سوق العمل وتنظيمه وسيتم الإعلان عنها في حال جهوزيتها عبر مصادرها الرسمية.

وقد تصدر هاشتاج إلغاء نظام الكفالة عبر تويتر الصدارة من بين جميع التغريدات، وقد تضمن قرار إلغاء نظام الكفالة الذي يتضمن بعض القرارات الهامة ومنها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل من الوافدين بدلًا من الكفيل والعامل (نظام الكفالة) الذي كان يطبق في المملكة العربية السعودية على مدى اثنان وسبعون عامًا.

وقد تحدث عبد الله بن ناصر نائب وزير الموارد البشرية عن إلغاء نظام الكفالة قائلًا أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتخفيف القيود التعاقدية للعمالة الوافدة، ومنح العمالة الوافدة حرية تغيير وظائفهم و حقهم أيضا في ترك المملكة السعودية في أي وقت ودون أي يضطر الوافد إلى إخبار صاحب العمل بمجرد أن تدخل المبادرة أطار التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021.

تعريف نظام الكفالة

نظام الكفالة هو قانونًا معتمدًا في المملكة العربية السعودية، يطبق على جميع العمال الوافدين وهو أن يكون العامل أو العاملة من الوافدين على كفالة صاحب العمل السعودي أو كفالة شركة سعودية ومن خلال هذه الكفالة يسمح للوافدين بالخروج من المملكة و الدخول إليها أو شراء سيارة، والكفيل هو الذي يقوم باستخراج تأشيرات الخروج والعودة، وهو الذي يصدر الإقامة للوافدين، وتكون غالبا سنوية وتحدد حتى تكون إقامتهم قانونية ولا تستطيع العمالة الوافدة ولا. يتاح لها التنقل من عمل إلى عمل آخر إلا بموافقة الكفيل.

تعريف نظام إلغاء الكفالة

نظام إلغاء الكفالة وهو النقيض لنظام الكفالة و شتان بين الظلم والعدل، ففي هذا النظام الذي سيطبق في شهر مارس من العام المقبل 2021، بالمرونة وتحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل،

وفيه يتيح هذا النظام للعامل الانتقال من عمل إلى آخر بكامل حريته كذلك الخروج من المملكة و العودة

وذلك سيؤدي بالتأكيد إلى تطوير وتحسين سوق العمل، حيث يوفر للعامل الأحساس الحرية والإحساس بالأمان والطمأنينة مما يجعل العمالة الوافدة تعمل بأريحية وأطمئنان مما يجعله قادر على العطاء أفضل من ذي قبل.