نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الصندوق التنمية العقارية الكثير من الخدمات لفئات كثيرة من المواطنين فى المملكة العربية السعودية، ويعد الصندوق من اكبر و أضخم المؤسسات السعودية التي تهتم بالأفراد والشركات من اجل أنشاء مباني ومجتمعات سكنية علي احدث طراز وتصاميم متطورة في جميع أنحاء المملكة، ويشترط ان يكون الغرض من القرض بناء مؤسسة للاستخدام الخاص بالسكن أو من أجل الاستخدام التجاري بهدف اقامة مشروع يستفيد منه المقترض وأسرته، وينتشر العديد من مكاتب الصندوق العقاري والذي يصل إلى أكثر من 40 مكتب موزعة ب مناطق بكافة المملكة العربية السعودية لكي تغطي خدماته كل المحافظات والمدن والمراكز.

شروط صندوق التنمية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط قام صندوق التنمية العقارية بوضعها والزم مقدم طلب باستيفائها حتي يتمكن من الحصول على القرض، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي :

أن يقوم المتقدم بتقديم صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به ويشترط أن تكون سارية . يشترط أن يقدم العميل طلب يحتوى على الاسم والعنوان والوظيفة وبيانات الراتب والممتلكات. يجب أن يقدم الطلب إلي احد مكاتب صندوق التنمية العقارية . قم بإرفاق صورة تتضمن صكوك الممتلكات الخاصة بك . عليك بإرفاق جميع الأوراق والصورة الخاصة بالمشروع للحصول على قرض التمويل . عليك تقديم صورة ضوئية من وثيقة موافقة البلدية على إنشاء المشروع.

طريقة الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية

بحث كثير من المواطنين السعودين عن طريقة الاستعلام عن الطلب بعد ما وجدت فكرة الصندوق استحسانا من الكثريين، وفيما يلي الخطوات ألازمة لذلك :

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية .

قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية .

عليك بالضغط على زر خدمات المواطنين.

على المتقدم اختيار خدمة اعرف دورك.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

عليك بالنقر على كلمة “بحث” .

وأخيرا سوف تنقل فورا إلى المعلومات الخاصة بطلب قرض التمويل.

رقم خدمة العملاء لصندوق التنمية العقارية

يستطيع جميع المواطنين في المملكة بان يقوموا بالتواصل مباشرا مع صندوق التنمية العقارية السعودي، ويتم ذلك عن طريق لرقم الموحد 199088 لخدمة العملاء للاستفسار عن جميع الأسئلة التي تدور قي أذهانهم بشان التمويل وطريقته وشروطه وطريقة التقديم إلكترونيا و معرفة رقم طلب التمويل وكل ما يخص طلب القروض .

وقد نوهه صندوق التنمية العقارية انه من الممكن رفض طلب التمويل العقاري في حالة تقديم طلب يوجد فيه بيانات غير صحيحة أو عدم أكمال الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، حيث يتم التحري بدقة عن البيانات المقدمة من العميل والتأكد من صك الملكية وجميع المستندات .