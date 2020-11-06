نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني للسعوديين ومبادرات التمويل السكني الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني للسعوديين التى كشفت عنه وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية مؤخراً طبقا إلى التعديلات الجديدة فى لائحة الوزارة التي ضمت العديد من المشمولين بالدعم السكني الجديد، حيث توفر الحكومة السعودية تسهيلات كبيرة لزيادة أعداد نسب التملك السكني لأبناء الشعب السعودي، فيما أوضحت عن الآلية التي يستطيع من خلالها المواطن السعودي التعرف علي قيمة الدعم السكني من خلال حاسبة الدعم السكني.

شروط الدعم السكني للسعوديين

أوضحت الوزارة أن شروط الدعم السكني ضمت أبناء المملكة العربية السعودية فقط ولم يثتثني من الجنسية غير أبناء وبنات الزوجة الغير سعودية التى تزوجت من مواطن سعودي، إضافة إلى أن يكون المستفيد له أسرة سعودية يبلغ من السن 25 عام، كما يجب أن لا يمتلك مسكن مسجل بإسمه فى اخر 5 سنوات، ولا يكون أحد من أفراد أسرته قد حصل على الدعم السكني من قبل.

مبادرة التمويل السكني

أفادت وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني عن العديد من مبادرات التمويل السكني والتي جاءت كالتالي:

مبادرات التمويل السكني للعسكريين.

مبادرات التمويل السكني للمدنيين.

مبادرات التمويل السكني لمنسوبي التعليم.

مبادرات التمويل السكني لتجديد المساكن.

مبادرات الأراضي السكنية المجانية الجديدة.

مبادرات دعم الأرامل والمطلقات.

مبادرات تحمل الضرائب والرسوم المضافة.

طريقة التقديم فى المبادرات السكنية

يستطيع المواطن السعودي الحصول على دعم سكني عبر التقديم على الموقع الإلكتروني من خلال الخطوات التالية: