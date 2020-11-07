نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة مديري وزارة الصحة رابط تسجيل الدخول erp.moh.gov.sa وطريقة إنشاء حساب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول خدمة مديري وزارة الصحة سوف نوضحه لقراء موقعنا، فخدمة “مديري” هذه قد قامت وزارة الصحة بالسعودية بإطلاقها، حيث تعتبر خدمة مديري من الخدمات الإلكترونية العامة التي توفر للموظفين والعاملين عدد كبير للغاية من الخدمات الذاتية، ومن أبرز وأهم هذه الخدمات، تقديم الطلبات المتعلقة بالإجازات، ولذلك سوف نقوم بتخصيص هذا المقال لكم حتى نتحدث باستفاضة عن خدمة مديري erp moh gov sa التابعة لوزارة الصحة السعودية.

خدمة مديري وزارة الصحة erp.moh.gov.sa

إن وزارة الصحة بالسعودية أطلقت خدمة مديري erp.moh.gov.sa وهي تكون خدمة إلكترونية توفر لجميع مستخدميها كافة الخدمات الذاتية، إذ أنها سوف تصبح الطريقة الوحيدة حتى يمكنهم تقديم طلب خاص بالإجازات بجميع أنواعها، وكافة ما يرتبط بالموظفين، ولهذا ينبغي على جميع العاملين أن يقوموا بتسجيل دخولهم في ذلك الموقع، حيث أنه يقوم بتوفير العديد من المجهود والوقت بغير شقاء، وفيما يلي سوف نتحدث عن الآلية الخاصة بعملية تسجيل دخول مديري الصحة السعودية بالتفصيل.

إنشاء حساب خدمة مديري وزارة الصحة

إن جميع الجهات الصحية تمنح للموظفين بها التسجيل بخدمة “مديري” وهذا حتى يستطيعوا أن يقوموا بالاستفادة من جميع الخدمات التي تمنحها، وفي العادة يمكن التسجيل في خدمة مديري من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة الصحة السعودي (www.moh.gov.sa) والمتابعة.

ادخل على التطبيقات الحكومية.

الدخول على “خدمة مديري”.

سجل دخولك عن طريق إدخال البريد الإلكتروني واسم المستخدم، ورمز المرور.

قم بإدخال اسم الوظيفة والمهنة.

قم بإدخال اسم المؤسسة، ولابد أن تتبع وزارة الصحة بالسعودية.

ادخل على أيقونة (تسجيل).

في النهاية انتظر قليلًا حتى تصل إليك رسالة تأكيد.

رابط خدمة مديري وزارة الصحة



تستطيع أن تسجل دخولك بخدمة مديري عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على رابط خدمة مديري وزارة الصحة (https://erp.moh.gov.sa) ومتابعة الخطوات.

ادخل اسم المستخدم ورمز المرور.

ادخل على كلمة (دخول).

إذا واجهتك مشكلة حين تسجل الدخول ادخل على (المساعدة في تسجيل الدخول).

إن قمت بتسجيل دخولك لأول مرة ادخل على (التسجيل).

قم باختيار اللغة الملائمة لك، كذلك يوفر الموقع الخيار الخاص بصلاحية الوصول.

تطبيق مديري وزارة الصحة

إن وزارة الصحة بالسعودية قد قررت أن تخصص تطبيق مديري في الهواتف المحمولة، وهذا من جانب التيسير على منسوبي وزارة الصحة السعودية، والموظفين الخاصة بالمؤسسات الصحية بالسعودية، وتستطيعوا تنزيل تطبيق مديري واستخدامه حين تشاؤون بغير الحاجة للتوجه لمكاتب الوزارة، ويتم تنزيل تطبيق مديري عن طريق ابل ستور للآيفون وجوجل بلاي للاندرويد.