نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق هايبر بنده الاقتصادية تستمر في سحق الأسعار لهذا الشهر أيضا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض موفرة من هايبر ماركت بنده بالسعودية، تمتلك اليوم شركة بنده للبيع بالتجزئة سلسلة من الأسواق تزيد عن ٢٠٠ فرعاً، لمختلف أسواقها بنده وهايبر ماركت بنده، مما يجعلها من أكبر الشركات في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة، بتوسع جغرافي يغطي ما يقارب 38 مدينة بالمملكة، حيث تقدم الشركة منتجاتها وخدماتها إلى ما يزيد عن 400 مليون زائر سنوياً. عرض التوفير من أسواق هايبر ماركت بنده على المواد الغذائية بالمملكة موز فلبِيني، سعر الكيلو(2.95)ريال سعودي.

قرع محلي، سعر الكيلو(2.95)ريال سعودي.

رُمان مصري، سعر الكيلو(2.95)ريال سعودي.

كستناء صيني، سعر الكيلو(4.95)ع.

تفاح أخضر، فرنسي، إيطالي، سعر الكيلو (5.95)ريال سعودي.

تفاح أحمر، أمريكي، تشيلي، سعر الكيلو(6.95)ريال سعودي.

خس رومي محلي، سعر الكيلو(5.95)ريال سعودي.

فلفل حار طويل محلي، سعر الكيلو(3.95)غ.

برتقال للعصير، جنوب إفريقي، سعر الكيلو(4.95)ريال سعودي.

بطيخ مدور محلي، سعر الكيلو (95) هللة سعودي.

بصل أحمر محلي، سعر الكيلو(3.95)ريال سعودي. عروض الخصم والتنزيل على المكسرات من هايبر بنده ماركت تمر سكري فاخر، الأصيل، سعر الكيلو (8.95)ريال سعودي.

تمر صِعقي فاخر، الأصيل، سعر الكيلو(8.95)ريال سعودي.

تمر خضري فاخر، الأصيل، سعر الكيلو(8.95)ريال سعودي.

سكري فاخر محلي تمارا، صندوق سعة ثلاثة كيلو، سعر الصندوق(49.95)ريال سعودي.

سكري رطب محلي، مزارع النخيل، سعر الكيلو(12.95)ريال سعودي.

زبيب ذهبي، سعر الكيلو(17.95)ريال سعودي.

كاجو ني، سعر الكيلو(59.95)ريال سعودي.

مكسرات مشكلة عادي، سعر الكيلو(49.95)ريال سعودي.

جوز بيكان ني، سعر الكيلو(89.95)ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق هايبر بنده الاقتصادية تستمر في سحق الأسعار لهذا الشهر أيضا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.