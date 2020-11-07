نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف تفصح عن كيفية اخترق الموظف للنظام وصرف 39 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الفترة الأخيرة تزايد في عمليات البحث حول صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، حيث أعلن من خلال موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أن هناك حوالي 900 موظف سعودي من الرجال والنساء في شركة متخصصة في قطاع الاتصالات تمكنوا من الاستفادة حيث أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين تفاصيل الموظف الذي قام باختراق النظام وصرف مبالغ طائلة، حيث قام بتأسيس حساب وهمي بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر الصرف القديمة، حيث تمكن الموظف من اختراق النظام الإلكتروني لصندوق التنمية البشرية (هدف) وصرف مبلغ 39 مليون بطريقة غير نظامية، وقال الحسين في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية أن الموظف المتهم قام باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني وتمكن من اختراق النظام التقني لهدف وتأسيس حساب وهمي بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها لمنشآت تجارية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الموظف قام بالعديد من الحسابات والتخطيط للأمر والانتباه الشديد أثناء تنفيذ عملية الاختراق، حيث قام بإعادة صرف هذه الأوامر مرة أخرى لصالحه وذلك بعد أن قام بتعديل أرقام الحسابات البنكية العائدة له، وقد أوضح أن هذا الأمر الذي مكن المتهم من تنفيذ الاختراق هو وجود قصور في برامج الحماية الخاصة بالنظام ما أدى إلى ضعف الأمن المعلوماتي والتقني، وكانت الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد كشفت أمس الخميس عن استغلال أحد المواطنين ثغرة في النظام الإلكتروني ل “هدف ” وصرفه أكثر من 39 مليون ريال بطريقة غير نظامية.

بالإضافة إلى أن صندوق تنمية الموارد العقارية قد أعلن مؤخراً عن الاستفادة من دعم التوظيف في مختلف النشاطات، ومن أهم هذه النشاطات نشاط التزيين النسائي، وذلك في حضور مدير إدارة دعم التوظيف الاستاذ عبدالمجيد البريك، والمدير التنفيذي لأكاديمية فيلوتي الأستاذة خلود الحماد ولمعرفة كافة الضوابط التي تضمنها دعم البرنامج برجاء الدخول على الرابط الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد أضاف البرنامج إلى أن الدعم الخاص بالموظفات السعوديات تم زيادته من عام إلى عامين، حيث يساهم الصندوق بنسب مختلفة نوضحها كالآتي: