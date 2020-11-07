نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تعديل المهنة في الاقامة للوافدين فى السعوديه في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تعديل المهنة في الاقامة للوافدين يوجد الكثير من الأشخاص المقيمين بالسعودية يرغبون التعرف عن تغير اسم المهنة بالإقامة وذلك حين انتقال الموظف من مهنة إلى مهنة أخرة، فهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعلموا جيداً الاجراءات والشروط التي تم وضعها لتعديل المهنة بالإقامة، فحياة جميع الوافدين بالمملكة تبدأ بإنجاز أوراق الإقامة منذ بداية الأمر والذي يكون تم تثبيت المهنة بها ويكون صعب جداً تغييرها، ولكن من الآن يستطيع العمال أو الموظفين التنقل من مهنة إلى أخرة وبهذا يجب أن يتم تغيير المهنة بأوراق الإقامة مدام المهنة تم تغيرها، فلابد من الحصول على موافقة وزارة العمل في المملكة بعد الاطلاع عن الطلب المقدم منه ويأتي ذلك بعد دفع رسوم تجديد الاقامة.

شروط تعديل المهنة في الاقامة للوافدين

تعد واحدة من الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للمنصة الالكترونية، وتعد من الاجراءات الالكترونية، حيث يكون من السهل على صاحب العمل تعديل أو تغيير المهنة ولكن هناك عدة شروط مختلفة يجب الالتزام بها ومنها:

لابد من عدم وجود أي مخالفات مرورية لم يتم تسديدها.