نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وإجراءات نقل ملكية السيارة في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل ملكية السيارة في المملكة من شخص إلى أخر من الأمور المنتشرة منذ وقت طويل جداً، ويتم ذلك عندما يرغب أحدهم شراء إحدى أنواع السيارات المستعملة أو حتى الجديدة، ولكن كل دولة تضع قوانينها وشروطها للقيام بهذا الاجراء، والسعودية من ضمن الدول الذي تمتلك شروط وإجراءات خاصة بها سوف نتعرف عليها معاً من خلال هذا الموضوع.

شروط وإجراءات نقل ملكية السيارة في المملكة

حرصت إدارة العامة للمرور في المملكة السعودية على تحديد بعض من الأوراق التي يجب على المواطنين تجهيزها قبل بداية إجراءات نقل السيارة بالسعودية والتي تشمل التالي:

صورة من هوية الشخص.

صورة خاصة برخصة السيارة.

عقد المبايعة من معرض معتمد.

صورة من الإقامة مع وجود تعريف مصدق من قبل الكفيل للمقيمين بالمملكة.

صورة من رخصة القيادة.

ملف خاص لحفظ الأوراق.

خطاب من وزارة الخارجية يطلب به نقل الملكية إذا كانت نقل ملكية رخصة سيرد دبلوماسية.

أهم الشروط الواجب توافرها لنقل ملكية سيارة في المملكة

اهتمت الإدارة العامة بالمرور السعودي وضع عدة شروط يجب أن يتم توفرها للبدء في إجراءات نقل السيارة ومنها: