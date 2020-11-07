نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الأسرة بنك التسليف للمطلقات في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط قرض الأسرة بنك التسليف للمطلقات وضعتها الحكومة السعودية من أجل تحسين الحالة المالية لكافة المواطنين بالمملكة، وتحققه الحكومة في صورة قروض وتمويلات توفرها لكل الفئات مجتمعها بحيث أن تكون ميسرة السداد ومن ضمن تلك القروض المقدمة من بنك التسليف قرض خاص بالمطلقات وأخر للمطلقات دون الأطفال، ويتم منح هذه القروض طبقاً للشروط الذي يتم توفرها بالشخص الذي يقدم طلب الحصول على قرض من بنك التسليف، ولكن شروط البنك هي الأداة الوحيدة التي يمكن عن طريقها الحصول على قروض بنك التسليف السعودي بمختلف أشكالها.
شروط قرض الأسرة بنك التسليف للمطلقات
هناك عدة شروط وضعتها الحكومة السعودية وعلى المطلقات الالتزام بها للحصول على قرض بنك التسليف للمطلقات ومن أهمها التالي:
- لا يمكن من أن يتجاوز نصيب كل فرد بالأسرة مبلغ قيمته 2000 ريال سعودي.
- يتم احتساب الابن ضمن الأسرة إذا لم يصل إلى 24 عام مالم يكون متزوج أو موظف، أما البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة.
- يتم احتساب الأطفال المعاقين ضمن أفراد الأسرة دون حساب أعمارهم في حال كانوا غير متزوجين أو غير حاصلين على وظيفة.
- تحسب الأطفال الأيتام الذين يقوم بكفالتهم رب الأسرة سواء كانت كفالة كلية أو جزئية ويتم ذلك تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل.
- السيدة المطلقة والتي تعول طفل واحد أو أكثر دون احتساب لعمره مع إثبات الإعالة بصك شرعي.
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