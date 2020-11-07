نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بالتقسيط بدون كفيل بمبلغ 200 ألف ريال من اليسر للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بالتقسيط الميسر بدون كفيل من أهم التمويلات الشخصية المطلوبة في المملكة العربية السعودية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة فالشركة تخدم الكثير من المواطنين السعوديين فتمنحهم قرض للأسرة وقرض للسيارة وقرض الزواج وغيرها من القروض التمويلية التي لا تحتاج إلى كفيل غارم وبفترة سداد مرنة وميسرة تصل إلى 36 شهراً ولكن لن يتم الموافقة على طلب القرض الشخصي بأقساط شهرية ميسرة من شركة اليسر للإجارة والتمويل إلا بعد توافق الشروط والأحكام المطلوبة وتوفير كافة المستندات التي سوف نتعرف عليها اليوم عبر موقع ثقفني ويمكن الحصول على طلب التمويل الشخصي عن طريق رابط التقديم على تمويل اليسر للإجارة والتمويل في جميع فروع المملكة العربية السعودية مزايا الحصول على تمويل بالتقسيط بدون كفيل من اليسر للتمويل داخل أراضي السعودية قرض شخصي بدون كفيل بأقساط ميسرة

يصل قرض شركة اليسر إلى 200 ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل

يصل القرض الشخصي من اليسر إلى 100 ألف ريال سعودي بلا موافقة الكفيل

يمنح هامش ربح منافس بخلاف الشركات التمويلية الأخرى

قرض بأقساط ميسرة تصل إلى ستة وثلاثون شهراً

تمويل مطابق مع تعاليم الدين الإسلامي وأحكامه الشرعية شروط وضوابط تمويل بالتقسيط الميسر بدون كفيل من اليسر للتمويل داخل أراضي السعودية المتقدم لابد أن يكون حامل للهوية الوطنية السعودية فقط أي مواطن سعودي الجنسية

المرتب الشهري المقبول بالشركة 6000 ريال سعودي

عمر المتقدم لدى شركة اليسر للتمويل الشخصي يبدأ من 21 عام إلى 60 عام وللمتقاعدين 70 عام على الأكثر

مدة العمل المطلوبة للتمويل على الأقل 6 أشهر المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض من اليسر للتمويل داخل أراضي السعودية تعريف الراتب الشهري كشرط أساسي للحصول على التمويل الشخصي ويلزم أن يكون معترف بيه من الغرفة التجارية بالقطاع الخاص

توفير نموذج أستقطاع للمتقاعدين لضمان الحصول على التمويل

الهوية الوطنية والعنوان الوطني لابد من توفيرها عند التقديم على طلب التمويل الشخصي

للقطاع الخاص يتطلب كشف حساب بنكي لأخر ستة أشهر خطوات وطريقة التقديم على التمويل من اليسر للتمويل البحث على موقع الرسمي للشركة ثم قم بالدخول على موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية

الضغط على طلب التمويل الشخصي بأقساط ميسرة والتقديم عبر الأونلاين بدون الذهاب إلى الشركة

ثم على المتقدم تعبئة البيانات المطلوبة وتحديد مبلغ التمويل المطلوب للموافقة على القرض ثم أرساله لموقع الشركة

بعد الانتظار يتم الرد بالموافقة بعد توافق جميع الشروط المطلوبة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

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