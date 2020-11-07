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عمر شويل - جدة أفضل عروض تقسيط سيارات مصرف الراجحي هيونداي النترا 2021 هي التي تلبي احتياجات العميل وفي نفس الوقت توفر إمكانيات مختلفة من تمويل تقسيط السيارات وفق شروط مختلفة تحقق المرونة وتمنح مبالغ مالية مختلفة توفر خيارات شراء سيارات تقسيط وفق مبادئ مصرفية معتبرة ولها مكانتها في المملكة حيث يسعى الجميع للحصول على تمويل السيارات الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

تقسيط السيارات الجديدة من مصرف الراجحي

هناك أسلوبين من تقسيط السيارات الجديدة في السعودية وهما كما يلي:

النوع الأول : هو التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك وفي هذه الحالة يتم تأجير السيارة من البنك إلى العميل ويقوم العميل في هذه الحالة بسداد دفعة إيجار شهرية إلى البنك ويمكنه كذلك تعجيل السداد في أي وقت والحصول على عقد تملك السيارة النهائي.

يتميز هذا النوع من تمويل السيارات بالمرونة حيث يمكن للمستأجر إنهاء التأجير بعد سداد باقي الأقساط دفعة واحدة .

كما يتميز هذا النوع من التمويل بعدم حاجة العميل إلى تحويل الراتب إلى البنك فالعلاقة هنا ليست علاقة إقراض لكنها علاقة تأجير وهذا النوع من التمويل مفضل لدى العديد من السعوديين لأن تحويل الراتب يعتبر عقبة كبيرة أمام الكثير من الأشخاص.

أما النوع الثاني من تقسيط السيارات فهو تمويل السيارات بالمرابحة وهو ما يعرف باسم قرض السيارة أو تمويل السيارة.

في هذا النوع من التمويل يتم تحديد نسبة ثابتة من الأرباح حيث يتم الاتفاق قبل البدء في صرف قرض السيارة من بنك الراجحي.

يعيب هذا النوع من تقسيط السيارات من بنك الراجحي أنه يجب تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي حيث يجب على العميل أن ينقل الراتب إلى البنك.

تمويل السيارات من بنك الراجحي

يتم تمويل السيارات من بنك الراجحي عبر خطوات سهلة وبسيطة حيث يوفر الراجحي بنك مباشر للعميل فرصة الاختيار من بين العديد من الفئات والسيارات المتاحة لدى معارض الراجحي حيث يوجد في البنك إمكانية الشراء المباشر من صالات السيارات حيث يوجد لدى البنك 11 صالة عرض في الفروع ويمكن للعميل اختيار السيارة التي يرغب في شراءها.