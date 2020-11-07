نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود وأفضل مستشفيات التأمين الطبي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدماتٌ عديدةٌ، يهتم بمعرفتها الوافدون إلى المملكة العربية السعودية ، فيما يأتي على رأسها الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود، وذلك من خلال موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، إذ إن هذا التأمين أحد أهم الشروط المطلوبة لتجديد الإقامة التي تُعد الوثيقة الرسمية، والرخصة التي تسمح للعامل الوافد بالبقاء في المملكة دون أي مساءلة قانونية، أو التعرض إلى الترحيل خارج البلاد، سواء كان وحده أو مصطحبًا معه أسرته.

ويُمكن للمقيم التواصل مع إحدى الشركات الخاصّة بالتأمين في المملكة، التي تُقدم خدماتها التأمينية للمواطنين والوافدين، فيما يستفيد الوافد من هذا التأمين في الحصول على خصومات وتخفيضات في أثناء زيارة أي مستشفى أو مركز طبي تابع للتأمين، كما يُمكنه إجراء الفحوصات، والدخول إلى قسم الطوارئ من غير أي تكلفة، وغيرها من الخدمات التي يتحملها التأمين بالكامل، فهي في المجمل خدمة مهمة، خصوصًا إذ كان المقيم معه أسرته.

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود

وننشر من خلال موقعنا، كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود، خدمة للمقيمين في المملكة، حتى يعرفون موعد التجديد عبر موقع مجلس الضمان التعاوني الصحي على شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع المجلس عبر شبكة الإنترنت.

يلي ذلك، اختيار استعلام عن حالة تأمين.

نضغط بعد ذلك، على الدخول إلى الخدمة.

ثم ندخل رقم الحدود، والرمز المرئي، وننقر موافق.

أخيرًا، ظهور جميع التفاصيل الخاصة بالمقيم والمتعلقة بالتأمين الطبي.

شركات التأمين الطبي في السعودية

ويُمكن التعرف إلى عددٍ من الشركات المتخصصة في التأمين على صحة المقيمين في المملكة، والتي تتعاقد مع معظم المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء المناطق والمدن السعودية، لتشمل جميع الوافدين في كل مكان، ونرصد بعضها على النحو الآتي: