نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بدون فوائد بأقل دخل شهري من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار سابقاً الكثير من الخدمات المصرفية التقليدية والمميزة, حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات المميزة التي تكون بدون فوائد وتصل إلى فترة سداد 60 شهراً, حيث من ضمن هذه التمويلات تمويل الأسرة وتمويل آهل الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, تمويل كنف للمطلقات والأرامل الذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, ويبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية علي طرق لأخذ تمويلات بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنين بسبب كثرة الديون عليهم والتي تراكمت بسبب ترك الكثير من المواطنين لأعمالهم ووظائفهم وجعلتهم لا يقدرون علي تدبر أمور حياتهم اليومية, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم الأوراق والمستندات اللازم توافرها لكي تستطيع الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية, التمويل الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد:

أن يقوم بالإتيان بصورة الهوية الشخصية. الإتيان بصورة السجل التجاري. أن يأتي الشخص المتقدم للحصول على تمويل الأسرة بأصل رقم الآيبان, ولابد أن يكون معتمد ومختوم من البنك. الإتيان بأصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمستخرج من حساب المواطن المستفيد, كما يجب أن يكون مستوفي جميع التوقيعات اللازمة عليه, كما يجب أن يكون معتمد ومختوم من جهة العمل بحيث لا يتعدى هذا الاعتماد 60 يوم. الإتيان باخر ثلاث رواتب قبل اعتماد نموذج 104 المعبأ إلكترونياً من حساب المواطن. أن يأتي الشخص المتقدم للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بأصل بياناتهم الشخصية من وزارة الداخلية ولابد أن يكون ساري المفعول. الإتيان بأصل بيانات الأبناء الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما الي 24 عاماً من وزارة الداخلية ولابد أن يكون ساري المفعول. الإتيان بأصل بيانات الأبناء الإناث والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق من وزارة الداخلية ولابد أن يكون ساري المفعول.

تمويلات بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية أو بنك التسليف والادخار سابقاً الكثير من التمويلات المميزة والتي تناسب جميع الفئات أصحاب الدخول المحدوده والفقيرة, حيث يمكن لرب الأسرة الحصول علي احدي التمويلات الآتية مثل تمويل آهل أو تمويل الأسرة والذي يصل التمويل لكل منهما 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, ومنها تمويل كنف للمطلقات والأرامل والذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد.