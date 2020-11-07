نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة قيمة الدعم لشهر نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم المستفيدون من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، بمعرفة طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منذ نحو 3 سنوات، لدعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا في المملكة، خصوصًا في ظل تأثر هذه الفئات بسلسلة أزمات مالية، جراء التوسعات الاقتصادية، وأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وكذلك ينتظر المستحقون للدعم من هذا البرنامج، خصوصًا الأرامل، والمطلقات، والأيتام، صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ربيع أول 1442 هـ، التي سيتم وضعها في الحسابات الشخصية للمستفيدين يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020م، فيما يحتاج الكثيرون إلى حساب هذا الراتب قبل عملية الصرف، إذ يمكن ذلك من خلال الحاسبة التي أطلقها القائمون على البرنامج.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن

وننشر من خلال موقعنا، طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة قيمة الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج حساب مواطن، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن على الإنترنت.

النقر على “الحاسبة التقديرية”.

الإجابة عن سؤالين قبل استخدام الحاسبة بالرد (نعم أم لا).

إدخال باقي البيانات المطلوبة، لمعرفة القيمة.

إذا كان المستعلم رب أسرة ومسجل في البرنامج تظهر شاشة بها التابعين وبياناتهم.

إذا كان المستعلم مسجل في الحساب، فرد مستقل، سيطلب منه إدخال مجموع راتبه.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي للتعرف على الخطوات المطلوبة من أجل معرفة قيمة دعم الفرد في حساب المواطن من خلال استخدام الحاسبة التقديرية في حساب المواطن.

ضوابط صرف دعم حساب المواطن الجديدة

اصدر حساب المواطن في وقت سابق تعديلات على ضوابط الدعم التي شملت:-

الفرد المستقل، حيث يجب إثبات استقلالية الفرد المستقل لضمان استمرار صرف دعم حساب مواطن من خلال إحدى الطرق، عقد إيجار موحد من منصة إيجار، أو صك ملكية السكن، أو إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري.

تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن.

تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي في السعودية

وبعد معرفة كيفية استخدام حاسبة حساب مواطن لمعرفة قيمة الدعم من البرنامج الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن هناك شروط للأهلية والحصول على هذا الدعم الشهري، من الجدير معرفتها، وهي على النحو الآتي: