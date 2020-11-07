نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات فيفو vivo v20 se بمصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل شركه فيفو علي توفير احدث التقنيات في أجهزة فيفو وأطلقت هاتف vivo v20 se من احدث هواتفها حاليا وقامت بالإعلان عنه رسميا عن أطلاقها لجهاز vivo v20 se ليكون بمثابه نسخه حديثه وأرخص من جهاز vivo v20 مع العمل علي الاهتمام بنفس الشحن مع تقنيه الشاشة اموليد ويتميز جهز vivo v20 se بأحدث التقنيات الموجودة به والتي تجعله مختلف عن باقي الإصدارات.

مميزات فيفو vivo v20 se

يحتوي جهاز فيفو vivo v20 se علي كثير من المميزات التي تميزه عن الأجهزة الأخري، وتندرك هي المميزات كالاتي:

الجهاز يدعم راديو fm و nfc.

أبعاد الجهاز 161*74.08*7.83 ملم ويزن 171 جرام.

يتميز الهاتف بالمتانة وتصنع الظهر والإطار من البلاستيك.

يدعم الهاتف شريحتيي nano sim.

يدعم الجهز جميع الأجيال.

الشاشة تأتي علي هيئه water drop وتأتي من نوع amoled بجوده fhd ودقتها 1080*2400 بكسل ومعد الكثافة 409 بكسل لكل انش مع دعم الشاشة أبعاد عرض جديده بنسبه 20:9 لكي تعرض اكبر محتوي من العرض أثناء المشاهدة أو اللعب.

ذكره الجهاز 128 جيجا بايت مع ذكره عشوائية 8 جيجا.

يمكن تزيد المساحة عن طريق كارت ميموري.

يدعم الجهاز ميكروفون ثانوي خاص بعزل الضوضاء أثناء استخدام في التحدث أو التصور أو التسجيل.

الكاميرا الأمامية بدقه 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية تأتي بثلاث كأميرة مختلفه الأولي بدقه 48 ميجا والأساسية للهاتف والكاميرا الثانية بدقه 8 ميجا والكاميرا الثالثة بدقه 2 ميجا وهي المسئولة عن العزل والإضاءة إلي فلاش ثنائي من نوع ليد.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجوده أل 4k بدقه 21600 بكسل كما يدعم التصوير بدقه fhd 1080 بكسل والتقاط من 30 إلي 60 إطار في الثانية.

بلوتوث بإصدار 5.0 مع دعم خاصيه a2dple.

يدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل البوصلة والتسارع والتقارب ومزايا اخرى.

وسائل الحماية يدعم مستشعر البصمة في اسفل الشاشة وخاصيه بصمه الوجه.

عيوب فيفو vivo v20 se

يوجد بعض العيوب في جهاز vivo v20 se وهي بسيطه وغالبا تكون كالاتي:

ارتفاع سعر الجهاز.

حافه الجهاز السفلية ما زالت كبيره.

محتويات جهاز vivo v20 se

تحتوي علبه جهاز vivo v20 se علي الأتي:

أسكرينه للجهاز تم وضعها علي شاشه الجهاز.

راس الشاحن بقوه 33 وآت.

سلك usb من نوع type c.

جراب لظهر الهاتف لحمايته من الخدوش.

دبوس معدني للشريحتين.

كتيب الجهاز ودليل الاستخدام.

سماعه أذن.

سعر جهاز vivo v20 se

يتميز السعر الرسمي لجهاز vivo v20 se في مصر بسعر 5099 جنيه للنسخه 128 جيجا وفي السعودية بمعدل 1200 ريال سعودي، كما يمكن معرفه سعر جهاز شاومي بوكو اكس 3 poco x3 NFC.