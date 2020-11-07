نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي للوافدين الجدد داخل المملكة 1442 هــ في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتكلم اليوم أصدقائي الأعزاء متتبعي وقارئي موقع ثقفني عن موضوع هام جدا ألا وهو قانون العمل داخل المملكة العربية السعودية ويضم قانون العمل العديد من البنود الهامة وأهمها عقد العمل والترابط بين العامل أو الموظف وصاحب العمل وانتهاء العمل وعدد ساعات العمل والاجازات الرسمية للعامل أو الموظف في عام 1436هـ أصدر مجلس الوزراء نظام العمل الجديد ليتم البدء في تطبيقه في الخامس من محرم لعام 1437 هـ وكان الهدف الأساسي منه تنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية والعمل على رفع الكفاءة والإنتاجية بما يصب في مصلحة المواطنين اقتصاديًا ويتضمن قانون العمل على مؤسسات الدولة وحسب بل أنه يشمل شركات القطاع الخاص فجاءت به مجموعة من البنود التي تكفل حق العامل وكذلك صاحب العمل كما راعى القانون تلك العلاقة الرابطة ما بين وزارة العمل وغيرها من المؤسسات الأخرى والعمال وذلك بما ينعكس بشكل إيجابي على مستقبل سوق العمل وزيادة الإنتاج كل ذلك من أجل ضمان بيئة عمل مستقرة الأصل في القوانين الموضوعة لحماية حقوق العمل للوافدين ليس فقط حماية نظام العمل وتنظيمه بين صاحب العمل والموظف أو العامل لديه ولكن لتجنب حدوث للمشاكل في محيط العمل كافة
شروط فسخ العقد في قانون العمل
- إذا كان العامل في فترة التدريب ولم يتم تعيينه بعد أو توقيع عقد بين الطرفين
- في حالة غياب العامل لمدة تزيد عن 20 يوم سنويًا دون إبداء أي أسباب أو إذا غاب عن العمل لمدة 10 أيام متتالية
- إذا صدر من العامل فعل غير أخلاقي وغير مهني
- إذا نقل العامل أسرار العمل للشركات المنافسة
- إذا حقق أرباح بوسائل غير مشروعة اعتمد فيها على استغلال مهنته(الغش الوظيفي)
- إذا أساء العامل إلى صاحب العمل أو العاملين في الإدارة واعتدى عليهم
- إذا ثبت أن العامل حصل على الوظيفة بطريقة غير مشروعة أو غير أخلاقية
- إذا صدر من العامل خطأ مهني بشكل متعمد نتج عنه تكبد الشركة أو المؤسسة خسائر مالية
- في حالة عدم التزام العامل بتطبيق التعليمات المتفق والمنصوص عليها في عقد العمل أو التزامه بأوامر رؤساء العمل أو المديرين المباشرين
صلاحيه اقامه الوافدين
من الهام والضروري جدا أن يقوم الأشخاص الوافدين علي المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن صلاحيه الإقامة الخاصة بهم من حين إلي أخر حتي لا يتعرض الشخص الوافد علي المملكة للمسائله القانونية من قبل الجهات المعنية ويتوجب علية إذا انتهت صلاحية إقامته بسرعه الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتجديد الإقامة حتي لا يتعرض للجزاء عن طريق دفع غرامات تأخير وتكون بمبالغ باهظة لان الشخص الذي تتطبق عليه الغرامة يكون شخص مخالف لقانون المملكة العربية السعودية
الاستعلام عن صلاحيه اقامة الوافدين
- يقوم الشخص بالدخول للموقع الرسمي لمنصة أبشر
- يقوم الشخص بالدخول للموقع والنقر علي الخدمات (أيقونة )
- كتابة اسم الشخص رباعي ثم رقم الهاتف
- ثم بعد ذلك الاستمرار بكتابه رقم المرور الخاص بالشخص
- ثم النقر علي زر الاستعلامات الإلكترونية
- ثم كتابه رقم الهوية أو تحقيق الشخصية الخاص بالشخص
- ملئ استمارة بكافة البيانات والشروط اللازمة المطلوبة من الشخص المراد الاستعلام عنه
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