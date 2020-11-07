نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات التمويل العقاري السكني بيتي.. كفاية إيجار 10% فقط أمتلك المسكن من بنك الجزيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات التمويل العقاري السكني”بيتي” المقدم من بنك الجزيرة ضمن الحملة التي أطلقها بنك الجزيرة”كفاية إيجار” ليحقق حلم الملايين من أبناء المملكة العربية السعودية فى الحصول على عقار سكني، حيث يقدم المصرف باقة متنوعة من الحلول السكنية بتمويلات مالية كبيرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ليتمكن المواطنين من الحصول على البيت المناسب سواء كان (فيلا، قطعة أرض سكنية، منزل) بدون توافر السيولة المالية وفقاً إلى إجراءات بسيطة يستطيع المواطن السعودي الحصول على المسكن الملائم مقابل سداد فقط 10% من قيمة المسكن الراغب فى تملكه.

التمويل العقاري السكني بيتي كفاية إيجار

يسعي بنك الجزيرة عبر مبادرة كفاية إيجار إلى حصول أبناء المملكة والخليج فى توفير المسكن لهم بدفع أقل نسبة من قيمة المسكن والتى تصل إلى 10% من قيمة المسكن، حيث يتمكن الراغبين فى تقديم طلب عبر رابط موقع الجزيرة ثم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة والتى تحتوي على (الإسم، المدينة، الدخل، الهاتف، الوظيفة، نوع العقار) ثم بعد ذلك تقوم يتخطى رسالة الإنسان الآلى والضغط على كلمة إرسال، ولك أن تتعرف أولا قبل الشروع فى تقديم الطلب على أهم المميزات والشروط والمستندات المطلوبة، حيث يقدم بنك الجزيرة مجموعة كبيرة من القروض الشخصية المميزة للراغبين وبخطوات ميسرة.

مميزات التمويل العقاري السكني بيتي

هناك العديد من المزايا التى يقدمها بنك الجزيرة فى التمويل العقاري السكني بيتي والتى نجد منها على سبيل المثال التالي:

تصل نسبة التمويل العقاري السكني بيتي التى يحصل عليها المستفيد إلى 90% من قيمة المسكن.

تصل قيمة التمويل العقاري السكني بيتي بحد أقصى 8 مليون ريال سعودي.

إمكانية تأجيل القسط الشهري الأول إلى مدة 6 أشهر قادمة.

إمكانية زيادة قيمة التمويل العقاري بوجود أى الأقارب من الدرجة الأولى ضامن.

إعفاء أسرة المستفيد من سداد اى اقساط فى حالة حدوث له مكروه مثل العجز أو الوفاة.

تمويل يتوافق مع قواعد وشروط الشريعة الإسلامية.

وجود تأمين شامل على العقار ضد المصائب والحرائق.

شروط التمويل العقاري السكني بيتي من بنك الجزيرة

ضمت شروط التمويل العقاري السكني بيتي من بنك الجزيرة بعض القواعد الواجب توافرها فى الراغبين فى الحصول على التمويل العقاري السكني من مصرف الجزيرة والتى جاءت كالتالي:

يجب أن يكون الراغب فى التمويل العقاري السكني سعودي الجنسية أو من أحد دول مجلس التعاون الخليجي. يجب أن عمر المتقدم يزيد عن 21 عام. يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للموظف المتقدم للتمويل 6 آلاف ريال سعودى. الحد الأدنى للدخل الشهري لغير الموظف 3 آلاف ريال والضمان 5 آلاف ريال. الحد الادنى لعمل الراغب فى التمويل فى القطاع الخاص أو الأعمال الحره 3 أشهر، بالنسبة للقطاع الحكومي بدون مدة زمنية.

المستندات والأوراق المطلوبة