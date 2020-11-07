نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال احصل على مليون ونصف ريال تمويل شخصي من البنك العربي الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني من أفضل المنتجات التمويلية المتوفرة في القطاع المصرفي بالمملكة عام 1442، وذلك لأنه يوفر التمويل لكل الفئات مع حد تمويلي عالي بحد أدنى منخفض جدا للراتب الشهري للعميل، ويعد البنك من البنوك الرائدة في المملكة في النشاط الاستثماري والتمويلي من خلال خدمات مصرفية متعددة للأفراد والشركات، ومنتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشرعة الإسلامية، هذا إلى جانب تقديم خدمات الوساطة والتداول وخدمات المتاجرة بالأوراق المالية والعملات الأجنبية وخدمات المشورة المالية، وتم تأسيس البنك في أواخر العقد السابع من القرن الماضي ويمتلك مائة وتسعة سبعين فرعا في كل قطاعات المملكة.

تمويل شخصي من البنك العربي الوطني

يوفر البنك للعميل حرية اختيار البرنامج التمويلي الذي يرغبه ما بين تمويل التورق أو التمويل بالأسهم المحلية، ويتميز القرض الشخصي الذي يقدمه البنك بالحد التمويلي المرتفع الذي يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي، مع هامش ربح مميز وسهولة في الإجراءات وسرعة في التنفيذ، بالإضافة إلى الأقساط الميسرة التي تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية تأجيل أول ثلاثة أو ستة اشهر من أقساط التمويل، وأيضا إمكانية تجديد التمويل بعد دفع 20% من أقساط مبلغ التمويل.

شروط قرض البنك العربي الوطني

يتوفر القرض الشخصي من البنك لكل الفئات للمواطنين السعوديين أو المقيمين من موظفي الجهات المعتمدة من البنك، سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المتقاعدين، على أن تتوافر عدد من الشروط في العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل وهي:

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ولا يقل راتبه عن ألفي ريال سعودي. يجب دفع رسوم إدارية تبلغ 1% من مبلغ التمويل أو 5 ألاف ريال أيهما اقل. لا يوجد رسوم تكافل بينما يشترط تحويل الراتب للحصول علي التمويل.

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل الشخصي

يجب على العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني، أن يقوم بتجهيز كافة المستندات والوثائق التي يطلبها البنك للموافقة على طلب القرض وهي:

خطاب مصدق من جهة العمل بتحويل الراتب الشهري للعميل عبر نظام سريع. خطاب آخر مصدق من جهة العمل بتعريف الراتب الشهري للعميل والمنصب الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالوظيفة. بالإضافة إلى تجهيز صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين أو صورة بطاقة الإقامة للمقيمين. يمكن طلب التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني عن طريق تعبئة نموذج الطلب الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للبنك.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول برنامج التمويل الشخصي المقدم من البنك العربي الوطني، وتعرفنا من خلال موضوعنا على المميزات التي يوفرها البنك العربي من خلال هذا المنتج، وأوضحنا كافة المتطلبات التي اشترطها البنك في العميل للموافقة على طلب التمويل، بالاضافة إلى المستندات المطلوبة وطريقة التقديم على طلب القرض أونلاين.