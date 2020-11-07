تمويل بدون تحويل راتب مصرف الإنماء بالخطوات والشروط 1442

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عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب مصرف الإنماء ، يسعى الكثيرون للحصول على قروض ميسرة، والتي تمثل أفضل خيارًا لهم، إذا كان القرض بدون تحويل راتب، ويختلف نوع التمويل الشخصي من بنك لآخر، وفقًا للهدف أو الغرض من القرض، فالكثير من البنوك تقدم قروضًا متعددة لأغراض مختلفة، مثل قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الأرامل، وغيرها من الكثير من أنواع القروض الشخصية.

تمويل بدون تحويل راتب مصرف الإنماء

يعد بنك الإنماء أحد أهم البنوك، في المملكة العربية السعودية، ويهتم بنك الإنماء بعملائه، ويضع لهم العديد من الخيارات، بالإضافة إلى العديد من المزايا والتسهيلات، وتوضيح القوانين والأحكام الشرعية لكافة لعملاء، وذلك بالنسبة لأية معاملات بنكية، سواء الحصول على قرض شخصي من بنك الإنماء، بدون تحويل راتب، أو فتح حساب جديد بنك الإنماء.

شروط قرض بدون تحويل راتب بنك الانماء

يضع بنك الإنماء عددًا من الشروط، أمام العملاء سواء الحاليين أو الجدد، والتي يجب أن تتوفر بالعميل، ليحصل على القرض الشخصي من بنك الإنماء، كما يرغب سواء أكان قرض سيارة أو قرض شخصي أو قرض منزل وخلافه. ومن أهم وأبرز تلك ا لشروط كل ما يلي:

يجب ألا يكون الشخص المقترض، قد حصل على قرض آخر من بنك آخر، في نفس التوقيت. يجب أن يغطي الحد الأدنى لراتب المستفيد، توزيع الأقساط الشهرية للتمويل الشخصي. لا يحصل البنك على أكثر من 33%، كجزء مستقطع من راتب العميل شهريًا، لسداد أقساط القرض شهريًا. يتحدد قيمة القرض الممنوح للعميل، وفقًا لحجم راتبه والذي يتم احتسابه وفق طريقة حساب القرض الشخصي، والتي تحدد فترة سداد الأقساط، وقيمة القسط الشهري، والتي غالبًا ما تزيد إذا كانت فترة التقسيط قصيرة. يجب ألا يكون المقترض من بنك الإنماء، لديه قروض وملتزم بدفع أقساطها، مع أية بنوك ومصارف أخرى، وخاصة إذا كانت قيمتها تتخطى نصف راتب المستفيد. يجب أن يكون المستفيد من القرض حاملًا للجنسية السعودية، وهو ليس متاحًا لغير السعوديين.

مزايا القرض الشخصي من مصرف الإنماء

يتفق التمويل الشخصي من الانماء، مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يتطلب تحويل الراتب.

لا يتطلب الحصول على رسوم إدارية.

لا يتطلب وجود كفيل للمستفيد من القرض الشخصي.

خطوات قرض بدون تحويل راتب من بنك الإنماء

إذا كنت ترغب في الحصول على قرض بدون راتب من بنك الإنماء، فيمكنك أن تفعل ذلك بكل سهولة، إذا ما كانت الشروط المذكورة بالأعلى، تنطبق عليه بالفعل، فإذا انطبقت عليك الشروط اتبع الخطوات التالية: