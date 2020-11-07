نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة للطلاب السعوديين مع راتب شهري 2500 دولار من جامعة الملك عبد الله للعلوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية هي منحة دراسية ممولة بالكامل، توفرها الجامعة للطلاب السعوديين مع راتب شهري يصل إلى 2500 دولار طوال فترة الدراسة في المنحة،وتم افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية الجامعة في يوم 23 من شهر سبتمبر، وهو تاريخ مميز بالنسبة للمواطنين للسعودين لأنه اليوم الوطني، وهي تعتبر اكبر مدينة جامعية على مستوى العالم، وتتجاوز مساحتها 36 مليون كيلو متر مربع وتتواجد على شاطئ البحر الأحمر بمدينة جدة.

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية هي جامعة سعودية مهتمة بالأبحاث والعلوم التقنية والدراسات العليا، وهي أول جامعة مختلطة بالمملكة العربية السعودية ومن يوم افتتاحها وهي تتقدم في الترتيب العالمي لأفضل الجامعات، حتى وصلت إلى المرتبة 430 علي مستوى العالم والمرتبة الثانية على مستوى المملكة.

منحة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تقدم منحة دراسية ممولة بالكامل مع راتب شهري للطلاب، وذلك في اختصاصات علوم الإحصاء وعلوم الكومبيوتر والهندسة الكيميائية والهندسة الطبية الحيوية والهندسة الميكانيكية، وغيرها من الاختصاصات الأخرى، وتتكفل جامعة الملك عبد الله بكافة مصاريف السفر من والي المملكة والرسوم الدراسية كاملة والسكن الجامعي والتأمين الصحي للطالب، بالاضافة الي الراتب الشهري الذي يتراوح ما بين 1600 دولار إلى 2500 دولار، وهي متاحة لكل الجنسيات من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

المستندات المطلوبة للتقديم في المنحة

اما بالنسبة للمستندات والشهادات المطلوبة للقبول بالمنحة المقدمة من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، فهي تتضمن المستندات التالية:

السيرة الذاتية للطالب وخطة الدراسة وخطاب الدافع باللغة الانجليزية. إذا كان الطالب مقدم علي شهادة الماجستير فيلزمه تجهيز شهادة التخرج وكشف الدرجات. إذا كان مقدم علي شهادة الدكتوراه فيلزمه تجهيز شهادة الماجستير وشهادة التخرج وكشف الدرجات. يجب أن تكون جميع الأوراق مصدقة ومعتمدة ومترجمة للغة الانجليزية. مطلوب شهادة لغة انجليزية معتمدة ielts أو toefl، وثلاثة خطابات توصية من أساتذة قاموا بالتدريس للطالب بالجامعة.

ولو كان للطالب أطروحات علمية سابقة، فان إدارة المنحة تنصحه بإرفاقها ضمن المستندات المرفقة علي الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك حتى تزيد فرصته في القبول بالمنحة، وكذلك إذا كان لدى الطالب شهادة بامتحان GRE فسوف تكون فرصته كبيرة في القبول بالمنحة.

التسجيل في منحة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

أما عن طريقة التقديم للتسجيل في منحة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، فهي تتمثل في التوجه الي موقع جامعة الملك عبد الله، والتسجيل من خلال تعبئة البيانات الشخصية والمعلومات الدراسية والشهادات، ثم اختيار المرحلة المطلوب الدراسة فيها الماجستير أو الدكتوراه، وكذلك اختيار التخصص وغيرها من البيانات التي يلزم تعبئتها بشكل واضح من أجل القبول في المنحة.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا اليوم حول منحة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والتي توفرها الجامعة للطلاب السعوديين لدراسة الماجستير أو الدكتوراه بشكل مجاني، مع راتب شهري يصل إلى 2500 دولار، وتعرفنا من خلال موضوعنا على المستندات والشهادات المطلوبة من الطالب للتقديم في المنحة، بالاضافة إلى طريقة التسجيل في المنحة عبر موقع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.