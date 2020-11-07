نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية صرف منحة الزواج من التأمينات السعودية وشروط ضم مدد الاشتراك للتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية صرف منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية، أصبحت تشغل بال الكثير من الفتيات المستفيدة من صرف مرتبات التقاعد، بعد تأكيد المؤسسة العامة على حصول المستفيدات من معاش أفراد عائلة المشترك المُتوفى من الحصول عليها، وذلك في حالة إيقاف المعاش في حالة زواج المستفيدة، وهو ما نوضحه لكم بالخطوات خلال السطور التالية، بالإضافة إلى كشف شروط ضم مُدد الاشتراك للتقاعد، إلكترونيًا، مع العلم أنه تم تحديد الأول من كل شهر ميلادي، موعدًا لصرف مرتبات المستفيدين وصرف دفعات ساند ضد التعطل، باستثناء إذا تزامن يوم الصرف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، فيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا.

كيفية صرف منحة الزواج من التأمينات

أما عن كيفية صرف منحة الزواج من التأمينات، فوفقًا للضوابط واللوائح المُنظمة، فيتم صرفها للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتُوفى بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة، بالتزامن مع إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من نصيبها، بعد تقديم الأوراق الثبوتية وقسيمة الزواج الدالة على ذلك، وما يُثبت استفادتها من المعاش، هذا بالنسبة للفتاة المتزوجة التي يحق لها صرف تلك المنحة، أما بالنسبة للمرأة المطلقة، فيمكنها أيضًا الحصول على معاش والدها بعد وفاته إلكترونيًا، باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر رابط: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اختيار تسجيل الدخول للأفراد.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

تسجيل كلمة المرور.

النقر على زر دخول.

اختيار خيار الطلبات من القائمة في يمين الشاشة.

شروط ضم مُدد الاشتراك للتقاعد

أما عن شروط ضم مُدد الاشتراك للتقاعد المدني أو العسكري عبر مؤسسة التأمينات، فتتمثل في:

تقديم المشترك طلب رسمي بضم المدد قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير. ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش قبل تقديم طلب الضم. ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن عام ميلادي واحد. ألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم. ألا يكون المعاش فى النظام الأول قد تم استحقاقه بسبب إحدى حالات العجز.

ضوابط التسجيل في الأخطار المهنية

مع العلم أنه إذا كان سن المشترك القانوني قد بلغ الستين عامًا أو أكثر ولديه مدة اشتراك سابقة لم يتسلم عنها تعويض، يحق له التسجيل في التأمينات المعاشات وتأمين الأخطار المهنية، بينما إذا سجله عُمره 60 عامًا فيما فوق، فيمكنه التسجيل في تأمين الأخطار المهنية ويستمر في صرف المعاش، وما بين ذلك لأي ما بين الستين والـ 65 فله مطلق الحرية في استمرار المعاش والتسجيل في تأمين الأخطار المهنية أو إيقاف المعاش والتسجيل في تأمين المعاشات والأخطار المهنية.