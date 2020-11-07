موعد إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية قرار رسمي من وزارة التنمية البشرية

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عمر شويل - جدة موعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية، قرار إلغاء هذا النظام من القرارات التي تهم الكثير من الأشخاص الوافدين إلى المملكة والمقيمين على أراضيها، حيث يعد نظام الكفالة من الأنظمة السائدة في جميع الدول الخليجية ولكن الكثير من الأشخاص يقومون بإساءة استخدام هذا النظام والتحكم في العامل وفي حرية انتقاله داخل أو خارج المملكة والتحكم أيضًا في عمله حيث أن هذا النظام يتيح للكفيل أن يوافق أولاً على انتقال العامل من مكان إلى مكان آخر للعمل به لذلك فإن نظام الكفالة في السعودية من الأنظمة التي تقيد حرية العامل وتجعل الكثير من الأشخاص ذو الخبرة والكفاءة أن ينفرون من العمل داخل المملكة بسبب هذا النظام.

موعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية

انتشرت العديد من الأخبار في الصحف السعودية بأن وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن مبادرة جديدة وذلك من أجل تحسين العلاقة التعاقدية بين كلاً من العمال وأرباب العمل، وسوف يتم الإعلان رسميًا عن مبادرة موعد إلغاء نظام الكفيل خلال الأيام المقبلة، بعد تطبيق هذا النظام في المملكة لأكثر من سبعة عقود متتالية وسوف يتم تطبيق القرار الفعلي إلغاء نظام الكفالة في النصف الأول من العام الجديد وذلك على حد ما قاله المتحدث السمي لوزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في المملكة السعودية

عند القيام بتطبيق نظام إلغاء الكفيل في المملكة سوف يستفيد الملايين من الوافدين إلى المملكة بعد تطبيق هذا القرار، حيث كشفت العديد من الصحف السعودية عن المبادرة الجديدة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تستهدف حياة أفضل للأجانب والوافدين إلى المملكة خاصة في موضوع الترفيه وموضوع السكن.

ويعد إلغاء نظام الكفالة من الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي سوف تعود على المملكة العربية السعودية وفتح سوق حر وزيادة عجلة الإنتاج في المملكة، ويعد تنفيذ هذا القرار أيضًا خطوةً ممتاز من أجل دخول لاقتصاد السعودي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث يسمح للوافدين حرية التنقل ودخول المملكة أو الخروج منها بدون أي نوع من القيود كما كان يحدث من قبل، وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء السعودي وأيضًا مجلس الشورى من أجل مصلحة الاقتصاد السعودي.