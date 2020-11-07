نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف بدون كفيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرض الأرامل والمطلقات، شروط والحصول علي قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف بدون كفيل، من أهم ما تبحث عنه السيدات لمعرفة شروط وكيفية الحصول علي قرض بنك التسليف بدون كفيل، دائما قد تسعي الحكومة السعودية تحسين الحالة المادية للمواطنين المحتاجين وخاصة الأرامل والمطلقات وذو الاحتياجات الخاصة، حيث يقدم بنك التسليف والادخار قرض للأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل ، ويهتم أيضا بنك التسليف بتقديم قروض ميسرة بشروط بسيطة للمطلقات والأرامل لمساعدتهم علي المعيشة و قضاء الاحتياجات اللازمة.
شروط بنك التسليف للمطلقات والأرامل
- أن لا يكون للمطلقة سجل تجاري قائم
- تكون سعودية الجنسية
- لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة إلى 2000 ريال سعودي
- إذا كان يوجد أطفال معاقين غير متزوجين يحتسبون ضمن أفراد الأسرة ولا يأخذ في الحسبان العمر
- تقديم أثبات سواء كان الزوج متوفي أو مطلقة
- في حالة أن المرأة تعمل في القطاع الخاص فيجب أن لا يزيد الراتب عن 10 الأف ريال سعودي
- أن لا يكون هناك مصدر دخل خاص بممتلكات
- تقديم كافة الضمانات الكافية التي يمكن للبنك التمكن من الحصول علي الأقساط الخاصة بالقرض
طرق التقديم علي قرض بنك التسليف
يتم التقديم علي القرض بشكل إلكتروني من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة وهي:-
- يتم الدخول إلي منصة بنك التسليف
- يتم الضغط علي التقديم الإلكتروني
- أدخال كافة البيانات المطلوبة أمامك وأرفاق كافة المستندات بشكل صحيح
- عليك بانتظار الطلب من البنك عن طريق إرسال أشعار بالقبول أو الرفض
كما يمكن للعميل التواصل تليفونيا للاستفسارات علي الأرقام التالية 199099_920008002
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