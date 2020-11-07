الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 36 في اليوم السابق

دوت الخليج – وكالات : أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر تشرين الثاني مقابل 36 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر تشرين الثاني بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86184 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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