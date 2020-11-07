متى تُصرف الدفعة 36 من حساب المواطن؟ ونتائج أهليتها

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عمر شويل - جدة يستعد مستفيدي برنامج حساب المواطن، لصرف الدورة الـ 35 الخاصة بدعم شهر أكتوبر الجاري، لاسيما وأن عدد المتحصلين على تلك الدفعات يبلغ متوسط 78% شهريًا، وتزيد أو تنقُص تلك النسبة قليلاً، يبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة منها ما 1042 ريالًا سعوديًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون بنسبة تبلغ 94%، بينما تكون النسبة الباقية من عدد التابعين بما يعادل أكثر من 8.4 مليون مستفيد، أما الـ 6% الباقية فتمثل فئة المشكلين الذين يبلغ عددهم 132 ألف مستفيد.

موعد صرف الدفعة 35

ووضع برنامج حساب المواطن، جدولاً زمنيًا موحدًا شهريًا لصرف دفعات البرنامج للمستفيدين وإيداعها حساباتهم البنكية، شريطة أن يكون من المكتملة بياناتهم وفق التحديثات المستمرة والأخيرة، لذا تم تحديد العاشر من كل شهر ميلادي، موعدًا لصرف تلك الدفعات، باستثناء إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، فيتم تبكير أو تأخير هذا الصرف يومًا واحدًا، كما هو الحال في دفعة الشهر الجاري، الذي يأتي يوم 10 فيها يوم السبت المقبل وهو يوم عطلة أسبوعية بالمملكة، وبناءً عليه، قرر البرنامج تأخير موعد الصرف إلى يوم الأحد الموافق الحادي عشر من أكتوبر لعام 2020م.

رابط حساب المواطن للاستعلام وتحديث البيانات

جدير بالذكر أن البرنامج قد وضع عددًا من الشروط العامة والأساسية الواجب توافرها في المستفيد، منها أن يكون سعوديًا الجنسية، ومقيمًا إقامة دائمًا بالمملكة، بجانب عدم خضوعه لصرف أي من برامج الدعم الحكومية الأخرى، مناشدًا المستفيدين، بضرورة تحديث بياناتهم إلكترونيًا عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa، منعًا لوقف صرف دفعاتهم مؤقتًا، ويمكن أيضًا الاستعلام عن نتائج الأهلية، أو حساب الحاسبة التقديرية لقيمة الدعم الشهري المقدم عبر الموقع ذاته.

متى تُصرف الدفعة 36 من حساب المواطن؟

أما عن موعد صرف الدفعة السادسة والثلاثين الخاصة بدعم شهر نوفمبر الجاري، فأعلن البرنامج بأنه من المقرر أن يتم إيداعها حسابات المستفيدين المكتملة بياناتهم، اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من هذا الشهر، مع العلم أن الصرف سيكون لمن ظهرت أو تضمنتهم نتائج الأهلية الأخيرة التي يمكن متابعتها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج على الإنترنت.