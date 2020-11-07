نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل قرض تمويل شخصي بدون تحويل الراتب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل قرض تمويل شخصي بدون تحويل الراتب في السعودية ، يبحث الكثير من السعوديين عن افضل القروض وافضل البنوك التي تقوم بإعطاء العملاء قروض شخصيه بدون تحويل الراتب ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن افضل بنك التمويل الشخصي بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية.

افضل قرض تمويل شخصي بدون تحويل الراتب في السعودية

هناك عدد ضئيل جدا من البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم التمويلات الشخصية بدون تحويل الراتب ، وسوف نقوم بعرض بعض البنوك التي تقدم قروض شخصيه بميزه عدم تحويل الراتب.

قرض شخصي من بنك الراجحي بدون تحويل الراتب

يعتبر بنك الراجحي من اكبر واهم البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية المختصة بالقروض الشخصية والتمويلات الشخصية والتي يتواجد بها في بعض القروض أن يمكنك الحصول قرض شخصي من هذا البنك بدون تحويل الراتب ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الفرد لكي يستطيع الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي بدون تحويل الراتب وهذه الشروط هي :

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما ،وألا يقل عمر طالب القرض الشخصي عن 25 عاما. يمكن أن يكون العميل المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية ويمكن أيضا أن يكون من المقيمين داخل المملكة وغير سعوديين الجنسية. يجب أن يكون راتب المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 10000 ريال سعودي.

قرض بدون تحويل الراتب من البنك الأهلي

لا يقل البنك الأهلي عن بنك الراجحي فا هو من اكبر و أهم و افضل البنوك أيضاً الموجودة داخل المملكة العربية السعودية في مجال التمويل الشخصي و القروض الشخصية ويقوم البنك الأهلي بتقديم قروض شخصية بدون تحويل الراتب ، و لكن عند توافر في العميل عدة شروط و هذه الشروط هي :