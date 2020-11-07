نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مصرف الراجحي.. طريقة تحويل الأموال من حساب إلى آخر عبر الجوال ورابط تحميل التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدم مصرف الراجحي لعملائه خدمة تحويل الأموال من التطبيق الخاص بمصرف الراجحي عبر الجوال، ويتم هذا التحويل بشكل إلكتروني عبر حساب العميل الخاص إلى أي حساب آخر سواء داخل أو خارج أراضي المملكة، ولكن وضع المصرف عدة خطوات يجب إتباعها من خلال التطبيق حتى تتم عملية التحويل بشكل صحيح، وفي السطور التالية نتعرف بوضوح على الخطوات اللازمة لتحويل الأموال من تطبيق الراجحي إلى حساب آخر عبر استخدام الهاتف الجوال دون الحاجة للذهاب إلى المصرف.

خطوات تحويل الأموال من تطبيق الراجحي عبر الجوال

لتحويل الأموال من حسابك الشخصي إلى أي حساب آخر، يجب إتباع الخطوات التالية لإتمام عملية تحويل الأموال من تطبيق مصرف الراجحي عبر استخدام الهاتف المحمول، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

في البداية إذا كنت لا تمتلك تطبيق الراجحي على جوالك، يجب تحميله من المتجر حتى تتمكن من إجراء عملية التحويل.

الدخول إلى تطبيق الراجحي عبر الهاتف.

إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب.

النقر فوق “تسجيل الدخول”.

نضغط على “الخيارات” الموجودة أعلى يمين الشاشة.

نقوم باختيار “التحويل” من عدة الخيارات التي أمامنا.

نختار المستفيد من بين الخيارات المتاحة وهي:

مستفيد بمصرف الراجحي. مستفيد دولي. مستفيد من بنك آخر محلي داخل المملكة. تحويل الرواتب للعمالة المنزلية. إضافة مستفيد جديد.

إدراج المبلغ الذي تريد تحويله مع تحديد العملة.

اختيار الحساب الذي تريد التحويل إليه.

اختيار الغرض من التحويل.

نقوم بتحديد التصنيف.

ننقر على التالي.

سوف تظهر رسالة تحتوي على أن عملية التحويل قد تمت بنجاح.

الخدمات المقدمة من تطبيق مصرف الراجحي

وفر تطبيق الراجحي لعملائه الكثير من الخدمات، والتي كانت من أبرزهم تحويل الأموال عبر التطبيق الإلكتروني، بالإضافة للخدمات الأخرى وهي:

يمكن التعرف على تفاصيل التسديد السريع والتمويل عبر البطاقة الائتمانية. يمكن للعميل تغيير رقمه السري أو بيانات المستخدم لحماية الحساب. يمكن التعرف على المعاملات الأخيرة التي تمت على الحساب. يمكن تحويل الأموال لحسابات مصرف الراجحي أو أي حساب محلي آخر.

طريقة تحميل تطبيق مصرف الراجحي

وفر بنك الراجحي التطبيق الخاص به عبر أجهزة الآيفون والأندرويد، لسهولة تحويل المبالغ المالية من حساب إلى آخر، ووضعت عدة روابط لتحميل التطبيق، جاءت كالتالي: