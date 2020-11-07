نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل الي 100.000 ألف ريال بدون تحويل الراتب للسعودي والوافد من الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من غير البنوك من الشركة السعودية للتمويل التي تعد من أهم المصادر التمويلية للعديد من المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة السعودية للتمويل تمويلات مالية سريعة منذ عام 1990، ويتميز التمويل بالسرعة في إنهاء إجراءات التمويل وفق توافر شروط الصرف لكل فرد يرغب في الحصول علي التمويل، وجميع المبالغ التمويلية التي تقوم الشركة السعودية بصرفها تخضع للرقابة الإسلامية، بالإضافة إلى أن أي تمويل يتم صرفه لا يحتاج إلى تحويل راتب العميل من أجل الحصول عليه، ويعد التمويل من الشركة السعودية للتمويل من المصادر الآمنة للمواطنين الراغبين في التمويل بسبب خضوع الشركة السعودية للتمويل بجميع فروعها المختلفة للأشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم دعم جميع الفئات المختلفة من أفراد ومؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم مميزات تمويل شخصي من غير البنوك من الشركة السعودية للتمويل وشروط الصرف.

فوائد تمويل الأفراد الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

تمويل شخصي من غير البنوك يتوفر الحصول عليه من الشركة السعودية للتمويل من خلال توافر بعض المميزات الهامة لجميع الأفراد، ومن هذه المميزات:

توفير تمويل نقدي يصل إلي 100 ألف ريال سعودي.

توفير مبالغ تمويل كبري أيضاً تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

المبلغ التمويلي الذي يحصل عليه يتم بدون تحويل الراتب من جهة العمل التابع لها العميل.

توفير انظمه سداد تناسب جميع العملاء وفقاً لراتب العميل.

التمويل متاح صرفه للسعودي والمقيم داخل جميع المدن.

يتميز التمويل بهامش ربح تنافسي لجميع مبلغ التمويل من الشركة السعودية للتمويل.

يتم خصم 60% فقط من قيمة الراتب من أجل الحصول علي التمويل النقدي الذي يرغب به كل مواطن.

مستندات هامة يجب تقديمها للحصول علي تمويل من الشركة السعودية للتمويل

يجب أن يتم توفير مفردات راتب توضح القيمة المالية التي يحصل عليها.

يجب أن يتم توفير كشف حساب عن فترة 3 شهور ماضية.

أن يتم ملي طلب تمويل بالمبلغ الذي يرغب به العميل.

رابط التقديم علي تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل

وفرت الشركة السعودية لتمويل الأفراد رابط إلكتروني خاص بها متاح لمدة 24 ساعة لجميع العملاء الراغبين في الاستفادة من تمويل شخصي من غير البنوك تمويل نقدي من الشركة السعودية للتمويل، ويتم تسجيل طلب تمويل من خلال الرابط التالي: طلب تمويل، ثم يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة، ثم الضغط علي تسجيل طلب التمويل.